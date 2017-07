Holperstrecke Kreisstraße Einwohner beschweren sich über schlechte Straßen in der Gemeinde. Oft ist jedoch der Landkreis zuständig.

In schlechtem Zustand ist teilweise die Straße zwischen Niedermuschütz und Niederlommatzsch. © Jürgen Müller

In der Gemeinde gibt es einige Holperstrecken. Was auffällt: Für die meisten schlechten Straßen ist nicht die Gemeinde zuständig, sondern der Landkreis. Es handelt sich um Kreisstraßen wie die zwischen Niedermuschütz und Niederlommatzsch. Die Straße mit der Nummer 8071 ist teilweise ein regelrechter Flickenteppich. Ein Ärgernis ist auch die Straße nach und durch Niederlommatzsch.

Seit Jahren soll eine Ortsumfahrung gebaut werden. Schon 2002 sollte die Kreisstraße verlegt werden, weil sie über eine Gemeindestraße quer durch ein Krötenschutzgebiet führt. Der Technische Ausschuss des Kreistages hatte sich mit vier Ausbauvarianten für die Kreisstraße beschäftigt. Die 1 800 Meter lange Variante, für die man sich damals entschied, sollte 2,274 Millionen Euro kosten. Baubeginn sollte frühestens 2012 sein. Doch es passierte nichts. Planungen, die noch der Altkreis Meißen erstellen ließ, sind längst hinfällig geworden. Nach Lage der Dinge wird sich daran vorerst auch nichts ändern. Laut Landratsamt laufen die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren. Allein dieses Verfahren kann ein paar Jahre dauern.

Ein Ärgernis ist auch der Seebschützer Weg in Zehren, ebenfalls eine Kreisstraße. Statt die Straße auszubauen, hat der Landkreis einfach eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Anwohner müssen nun lange Umwege in Kauf nehmen. Eine Ampelregelung wurde abgelehnt. Die Ampel kostet schließlich Geld. Der Landkreis schiebt die Schuld auf die Gemeinde. Um die Straße zu bauen, müsse ein Bach umverlegt werden. Dafür sei die Gemeinde zuständig.

„Das alles ist auch deshalb so ärgerlich, weil die Gemeinde schon vor Jahren die Planungen für die Fußwege und die Entwässerung der geplanten Ortsumfahrung Niederlommatzsch in Auftrag gegeben und bezahlt hat“, so der Gemeinderat Lutz Wagner (Neue Wählergemeinschaft Diera-Zehren). Instand gesetzt werden muss auch der Querdamm, aus dem Sickerwasser austritt. Ein Dammbruch wird befürchtet. Doch man ist sich nicht einig, wem der Damm gehört und wer folglich für die Sicherungsarbeiten zuständig ist.

Wegen des schlechten Zustandes von Kreisstraßen in der Gemeinde Diera-Zehren hat sich nun auch Kreisrat Andreas Graff (Die Linke) an das Landratsamt gewandt. In der Antwort stellt Landrat Arndt Steinbach (CDU) fest, dass die Kreisstraße in Niedermuschütz dem „Ergänzungsnetz“ zugeordnet sei, somit nur zweite Priorität besitze. Zudem sei die Kreisstraße unterbrochen. Die Strecke vor und nach Niederlommatzsch sowie die Ortsdurchfahrt seien keine Kreisstraße.

Da bis zum Lückenschluss, also bis zum Bau der Ortsumgehung, der Verkehr die angrenzenden Kreisstraßenäste benutzten, werde seitens des Kreisstraßenbauamtes eine „gewisse moralische Mitverantwortung“ gesehen, die Straßen instand zu halten. „Eine gesetzliche oder sonstige Zuständigkeit beziehungsweise Verpflichtung des Landkreises Meißen liegt nicht vor“, so der Landrat in seiner Antwort.

Der aktuelle Zustand der Straße sei dem Amt erst seit April/Mai dieses Jahres bekannt. Erst im Juni habe der Landkreis vom Freistaat Geld für die Instandhaltung und Instandsetzung erhalten. Erst dann hätten die Arbeiten beginnen können. Die Öffentlichkeit hätte nicht informiert werden können, weil dem Kreisstraßenbauamt nicht bekannt gewesen sei, wann die finanziellen Mittel des Freistaates ausgereicht würden. Anwohner und Anlieger würden nur über Baumaßnahmen informiert, wenn diese länger dauern, mit Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr und Personennahverkehr verbunden seien oder die Grundstücke durch die Bauarbeiten nicht erreicht werden könnten.

Entsprechend der durch den Freistaat nun vorliegenden Finanzmittelbescheides würden in diesem Jahr über 2,2 Millionen Euro für die Unterhaltung der Kreisstraßen und weitere 600 000 Euro für die Bundes- und Kreisstraßen durch den Landkreis eingesetzt. Dies reiche von Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Fahrbahnen über den Schlaglochflick bis zum Austausch von Fahrbahndecken. Insgesamt umfasst das Straßennetz im Landkreis rund 1 100 Kilometer.

Auf eine neue Fahrbahndecke kann man in Niedermuschütz und Niederlommatzsch zumindest in diesem Jahr nicht hoffen. Die Gemeinde hat sich nun erneut wegen des schlechten Zustandes der Kreisstraßen an das Landratsamt gewandt. „Die Antwort ist für uns nicht zufriedenstellend“, sagt Bürgermeisterin Carola Balk (parteilos). Das Amt habe mitgeteilt, dass weitere Erhaltungen und Instandsetzungen der Straßen nicht geplant sind. „Wir wollen jetzt einen Termin mit dem Landratsamt, um diese Problematik noch einmal zu besprechen“, so die Bürgermeisterin. Immerhin, eines hat das Landratsamt Meißen vor Niederlommatzsch gemacht. Es hat Schilder aufgestellt: „Straßenschäden“.

