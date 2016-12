Gut zu wissen Holperstrecke kann verschwinden Die Landesdirektion Sachsen hat Planfeststellung für Ausbau der S 100 zwischen der Röderbrücke und Ebersbach abgeschlossen.

Die Tage der Pflasterstraße zwischen Radeburg und Ebersbach sind gezählt. © Norbert Millauer

Die Nordausfahrt von Radeburg kann ausgebaut werden. Wie es in einer Pressemitteilung der Landesdirektion Sachsen heißt, hat die Behörde jetzt die Planfeststellung für den Ausbau der Staatsstraße S 100 in und nördlich von Radeburg abgeschlossen. Träger des Vorhabens und künftiger Bauherr ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Das Straßenbauvorhaben umfasst eine Länge von gut 1 800 Metern und schließt direkt an die bereits erfolgte Ausbaumaßnahme im Zuge der Königsbrücker Straße innerhalb von Radeburg an. Der Ausbauabschnitt beginnt kurz hinter der Brücke über die Große Röder und endet in Ebersbach kurz nach der Einmündung der Zschornaer Straße.

Der Ausbau berücksichtigt die Lage der Straße in der Trinkwasserschutzzone II des Wasserschutzgebietes Radeburg-Rödern, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Straßenkörper wird daher zum Grundwasser hin abgedichtet. Das auf der Straße anfallende Wasser wird aus der Trinkwasserschutzzone hinausgeleitet.

Der Straßenausbau geht einher mit dem Ersatzneubau einer Straßenbrücke über den Heidewiesenbach sowie der Neugestaltung der Böschung südlich der Überführung der S 100 über die Bundesautobahn A 13. Die Führung der Straße in der Lage bleibt so weit wie möglich erhalten. Um bessere Sichtweiten zu ermöglichen, wird im Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Radeburg und der Auffahrt zur Autobahnbrücke allerdings der Radius der Rechtskurve vergrößert und so die Trasse ein Stück nach Osten verschoben.

Innerhalb der Ortslage Radeburg wird ein einseitiger Gehweg mit einer Breite von 1,50 Metern angebaut. Am nördlichen Bauende, zwischen der Einmündung eines Feldweges und dem Abzweig der Zschornaer, wird die neue Straße zudem um einen 2,50 Meter breiten Radweg ergänzt.

Als Radeburger Ortsdurchfahrt ist die S 100 eine innergemeindliche Hauptverkehrsstraße. Deshalb wurde dort eine Fahrstreifenbreite von 3,25 Metern festgelegt. Außerhalb der Ortslage werden diese dagegen jeweils nur in einer Breite von drei Metern ausgeführt.

Das Straßenbauvorhaben hat nach Information der Landesdirektion außerhalb Radeburgs auch Veränderungen des Landschaftsbildes zur Folge. So sei beispielsweise die Fällung einzelner Alleebäume und Ufergehölze unvermeidlich. Zum Ausgleich werden nach Abschluss der Bauarbeiten Ersatz- und Neuanpflanzungen vorgenommen. Mit dem Ersatzneubau der Brücke über den Heidewiesenbach wird darüber hinaus eine für einige Tierarten, wie beispielsweise den Fischotter, bestehende Barriere abgebaut. Auf sogenannten Bermen können die Tiere künftig die S 100 entlang des Heidenwiesenbaches unterqueren.

Der Planfeststellungsbeschluss wird im Januar für zwei Wochen in der Stadt Radeburg und der Gemeinde Ebersbach für jedermann zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Der genaue Auslegungszeitraum und Auslegungsort werden vorher ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. (SZ)

zur Startseite