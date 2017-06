Holperstraße verschwindet Die Einwohner von Kleinbautzen wurden jetzt über die Planungen informiert. Gebaut werden muss 2018 – aus einem wichtigen Grund.

Kommt Asphalt auf die Holperpiste? © dpa

Gefühlt ist die Kopfsteinpflasterstraße durch Kleinbautzen die schlechteste zumindest in der Gemeinde Malschwitz. Deswegen waren die Einwohner auch interessiert, als ihnen die ersten Planungen für die Sanierung dieser Kreisstraße vorgestellt wurden. Besprochen wurden unter anderem Grundstücksgrenzen. Der Kreis wird sicher an der einen oder anderen Stelle kleinere Flächen erwerben müssen. Diskutiert wurde auch, ob die Straße weiter Kopfsteinpflaster bekommt oder Asphalt. Zumindest hier gab es die Aussage, dass die vorhandenen Straßensteine aufgehoben werden, um sie dann für den Fußweg zu nutzen. Die Straße soll asphaltiert werden.

Der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) hofft, dass das Bauvorhaben auch wie geplant im nächsten Jahr erledigt wird. Das ist vor allem deshalb so wichtig, weil auch in Kleinbautzen nicht nur die Straße gebaut wird, sondern sich weitere Partner an den Vorhaben beteiligen. So die Kreiswerke, die Enso und vor allem der Abwasserzweckverband. „Da gibt es auch einen Vertrag mit dem Landkreis, weil es sonst Probleme mit den Fördermitteln beim Abwasserbau gibt“, sagt Matthias Seidel. Ein ähnliches Problem gab es in Rackel, wo der Straßenbau auch verschoben wurde und nun immer noch keine Bestätigung vorliegt, ob die Förderung noch kommt. „Wir haben aus Dresden nur die Aussage, dass über Fördermittel entschieden wird, wenn die Maßnahme beendet ist“, sagt Seidel. Aus seiner Sicht ein unhaltbarer Zustand für alle Beteiligten. (SZ/kf)

zur Startseite