Holperpiste ade

Es ist ein Großprojekt, das sich wohl über mehrere Jahre hinziehen wird: Die Stadt Freital will die Rabenauer Straße im Abschnitt zwischen Hainsberger Straße und Ortsausgang sanieren. „Das ist die letzte Staatsstraße in Freital, die grundhaft ausgebaut wird“, sagt Freitals Straßenbauchef Gerhard Schiller. Derzeit planen seine Mitarbeiter das Vorhaben, demnächst soll den Stadträten die Vorplanung vorgestellt werden. Beginnen werden die Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst 2018. Die Kosten für das Projekt stehen noch nicht genau fest. Als Orientierungsgröße gilt aber die Summe, die im aktuellen Haushalt eingestellt ist: Dort ist von etwa 1,2 Millionen Euro die Rede. Rund 60 Prozent davon sollen aus Fördermitteln bezahlt werden.

Projekt 5: Sperrung der Oberstraße Anfang Juni beendet

Ebenfalls in den letzten Zügen befinden sich die Bauarbeiten an der Straße Zur Quäne und der Kreuzung mit der Oberstraße in Wurgwitz. In der ersten Juniwoche sollen die Bauarbeiten im ersten Abschnitt beendet sein. Die Oberstraße und der untere Teil der Straße Zur Quäne sind dann wieder befahrbar. Bis zur ersten Augustwoche gehen die Arbeiten im oberen Teil der Quäne noch weiter.