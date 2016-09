Holperfrei nach Liebstadt Die Staatsstraße durchs Seidewitztal ist endlich fertig. Der Bürgermeister hat schon die nächste Straße im Blick.

Einst eine Holperpiste, ist die S 176 von Liebstadt nach Pirna jetzt angenehm zu fahren. © Kristin Richter

Liebstadt. In Sachen Geduld sind die Liebstädter inzwischen erprobt. Über viele Jahre hatte die Staatsstraße nördlich ihrer Stadt, die Talstraße, eine Sanierung bitter nötig. Löcher und abgebrochene Ränder machten Autofahren zwischen Liebstadt und Pirna zu einer Tortur – bis das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) im Herbst 2013 begann, einen Teil der Straße zu sanieren. Fast drei Jahre war danach Ruhe, bis die Behörde dieses Jahr nun nachlegte und die restlichen Abschnitte auf Vordermann bringen ließ. Jetzt ist die Staatsstraße S176 komplett fertig – und die Liebstädter sind zufrieden.

Mit einer Sanierung der Trasse hatten einige von ihnen zeitweise schon gar nicht mehr gerechnet. Denn mit den Plänen um den Bau eines Damms zum Hochwasserschutz im Seidewitztal bangten die Liebstädter, ob die Straße überhaupt weiter existieren würde. Mit dem Damm sollte die Trasse gekappt werden. Großer Protest flammte damals auf.

Liebstadts Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke) ist froh, dass es – zumindest vorerst – anders gekommen ist. Am liebsten wolle er in Sachen S 176 auch gar nicht mehr zurückblicken. Stattdessen hat Retzler nur Lob für die nun fertiggestellte Straße und die reibungslose Zusammenarbeit mit den Baufirmen in den vergangenen Monaten: „Auch von den Einwohnern habe ich bisher nur positive Rückmeldungen erhalten“, sagt er. Für die Kommune ist die Straße eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen. Gerade im Winter, erklärt Retzler: „In den höher gelegenen Orten um Liebstadt kommt es häufig zu Schneeverwehungen.“ Die Anwohner weichen dann auf die Staatsstraße im Tal aus.

Rund 600000 Euro hat der Freistaat für die Sanierung der letzten rund 3,5 Kilometer lockergemacht. Während der Verkehr über Nentmannsdorf und Herbergen umgeleitet wurde, ist die Staatsstraße in drei Teilabschnitten saniert worden. Zunächst war der Abschnitt zwischen Liebstadt und der Firma Hutzel-Seidewitztal an der Reihe, es folgte der Abschnitt bis zum Abzweig Seitenhain. Zuletzt bekam die Strecke zwischen Biensdorf und der Nentmannsdorfer Mühle eine neue Asphaltdecke.

Besonders betroffen von den Arbeiten war die Firma Hutzel-Seidewitztal. Der Hersteller von Präzisionsdrehteilen liegt mit seinem Firmengebäude direkt an der S 176. Probleme aber habe die Vollsperrung nie bereitet. „Die Bauabschnitte wurden so mit uns abgestimmt, dass die Zufahrt zu unserem Gelände immer gegeben war“, sagt Geschäftsführer Dirk Urwank. Überhaupt habe die Abstimmung mit den Bauleuten gut geklappt. „Unsere Zulieferer und Mitarbeiter freuen sich über die Straße.“

Nach der Talstraße als nächstes an der Reihe ist die Schlossstraße, hofft Bürgermeister Retzler. Die Straße, die auch Teil der S 176 ist und Richtung Börnersdorf führt, ist innerorts in keinem guten Zustand: „Wir hoffen, dass sich das LASuV der Straße bald annimmt“, sagt er. Einfach werden die Arbeiten allerdings nicht werden, ist Retzler klar. Der Börnersdorfer Bach, der mitsamt seiner Stützmauer parallel zur Straße verläuft, erschwere die Arbeiten. „Wir hoffen, dass 2018 oder 2019 da was losgeht“, sagt er.

Das LASuV macht Hoffnung: „Die Planer haben die Vorbereitungen für die Erneuerung der Straße wieder aufgenommen“, sagt Sprecherin Isabel Siebert. Allerdings: „Die Erneuerung der Stützmauer ist planerisch recht anspruchsvoll und wird einige Zeit beanspruchen“, sagt sie. Einen realistischen Zeitpunkt für einen Baustart kann sie nicht nennen: „2017 ist in jedem Fall unrealistisch“, sagt Isabel Siebert.

