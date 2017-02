Holm Döcke gewinnt Riesenslalom Beim Alfred-Lebelt-Cup in Sohland sind viele Sportler in mehreren Disziplinen dabei.

© Symbolfoto: privat

Der Skiclub Sohland empfing bei seinen Wettkämpfen um den Alfred-Lebelt-Cup wieder viele Sportler und Zuschauer im Skiareal. Die Veranstaltung wird zum Gedenken an den Sohlander Skisportler Alfred Lebelt ausgetragen, der in den 30er- und 40er-Jahren den Skisport in Sohland prägte und früh tragisch ums Leben kam. In dessen Andenken nahm seine Nichte Barbara Geißler die Siegerehrungen vor. Am Sonnabend wurde auf dem Skihang ein Riesentorlauf ausgetragen. Neben vielen Hobbysportlern aus der Sohlander Region nahmen auch ein paar Spezialisten teil. Die schnellste Zeit erreichte bei den Herren der Sohlander Holm Döcke mit 38,43 Sek.

Dann kamen die Teilnehmer der nordischen Skidisziplinen auf ihre Kosten. Zunächst stand der Langlauf auf dem Programm, der gleichzeitig auch als Kombinationslauf gewertet wurde. Auf den unterschiedlichsten Streckenlängen je nach Altersklasse liefen die 100 teilnehmenden Skiläufer in der freien Technik. Auf den kürzesten Distanzen wurden die besten Zeiten von Sportlern aus dem nahen Zittauer Gebirge gelaufen. Auf der 500-m-Runde (bis Altersklasse 7) kam Finn Luca Pihan vom PSV Zittau in 1:38 Min. als schnellster Junge ins Ziel. Klara Zimmer vom Skiclub Sohland lief als schnellstes Mädchen 1:44 Min. Über 1 000 m gewann der Sohlander Arne Hohlfeld in 3:23 Min.

Ab der Altersklasse 14 liefen alle die 5,0-km-Schleife, die Herren das Ganze auch noch doppelt. Schnellster Läufer über 5,0 km war Pascal Nitschke (OBV Ringenhain/AK 16). Er benötigte lediglich 14:21 Min. bis ins Sohlander Neudorf und zurück. Schnellste Läuferin war ebenfalls eine Biathletin vom OBV Ringenhain. Luise Born (AK 16) kam nach 15:40 Min. ins Ziel. Bei den Junioren kam Philipp Schwär vom WSV Oberhof über 10,0 km nach 29:01 Min. als Zeitschnellster ins Ziel.

Am Nachmittag fand dann traditionell das Skispringen statt. Begonnen wurde auf der K 4, der kleinsten Schanze für die Jüngsten und die Anfänger. Am besten schnitt hier mit einer Gesamtnote von 218,5 Pkt. Marthe Hohlfeld (AK 5/SC Sohland) ab. In der Anfängerklasse gewannen Anton Badeja (AK 9/zweimal 4,0 m) und bei den Mädchen Jolie Marit Bombach (AK 8/zweimal 3,0 m). Beide sind vom SC Sohland.

Ab der AK 7 wurde von der K 14 gesprungen. Bei den Mädchen kam dabei Thea Häckel (SC Sohland/223,5 Pkt.) bei den Mädchen II mit 12,5 m und 13,0 m am weitesten. Bei den Jungen gewann mit zweimal 13,0 m in der AK 9 Arne Hohlfeld (SC Sohland/227,0 Pkt.). Allerdings setzte der hier zweitplatzierte Ruben Diener (SC Sohland) vor allem Übungsleiter und Zuschauer ins Staunen, als er kurz vor dem Schanzentisch kurzfristig seine Skibrille noch aufsetzte und seinen Sprung bei 12,0 m sicher landete – obwohl er erst seit Herbst 2016 das Skispringen trainiert.

Auf der Tännichtschanze gingen traditionell wieder einige ehemalige Skispringer zur Freude der doch zahlreichen und treuen Zuschauer an den Start. Als Sieger und auch als weitester an diesem Tag sprang Alf Rößler (FV Concordia Sohland) mit 24,0 m und 24,5 m vom Sohlander Bakken. Beste weibliche Teilnehmerin war Jessica Voigt vom TSV 1861 Spitzkunnersdorf mit 191,0 Pkt. Die 15-Jährige sprang Weiten von 24,0 und 23,0 m. (sh)

