Holland in Not – schon wieder Die Niederlande verliert gegen Bulgarien mit 0:2 – und droht nun, nach der EM 2016 auch die WM 2018 zu verpassen.

Der Superstar ist sauer und sein Trainer restlos bedient. Arjen Robben kritisiert die Mannschaft nach dem 0:2 in Bulgarien. Danny Blind wiederum meint, erst einmal nachdenken zu müssen. Offen ist, wieviel Zeit ihm dafür bleibt. Foto: dpa © dpa

Der nächste peinliche Tiefschlag dürfte für Danny Blind wahrscheinlich der letzte gewesen sein. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt der Niederlande beim 0:2 in Bulgarien droht dem Trainer des Oranje-Teams die Entlassung. Bereits am Sonntagmittag unmittelbar nach der Rückkehr aus Sofia stand in Amsterdam ein Krisengespräch zwischen der Verbandsspitze und Blind an. „Es scheint mir klar zu sein, dass wir miteinander reden müssen“, sagte der wirtschaftliche Direktor des Verbandes, Jean-Paul Decossaux.

Die WM-Qualifikation der Niederländer ist in großer Gefahr, die Fans gehen auf die Barrikaden, und Kapitän Arjen Robben spart nicht mit Kritik. Mit einer höchst umstrittenen Aufstellung hat Bondscoach Blind die gesamte Fußball-Nation gegen sich aufgebracht. Zuletzt hatten sich die Niederlande 2002 nicht für die WM-Endrunde in Südkorea und Japan qualifizieren können. Der seinerzeit kreierte Song „Ohne Holland fahr’n wir zur WM“ könnte nun erneut die deutschen Hitparaden stürmen. Und die EM 2016 verpasste der WM-Dritte von 2014 schließlich auch schon.

„Ich sage nicht, dass ich das Handtuch werfe, aber ich muss nachdenken“, sagte der 55-jährige Blind, der 1995 als Abwehrspieler mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann. Die Tabellensituation in der Gruppe A hat sich jedenfalls dramatisch verschärft: Ex-Weltmeister Frankreich ist mit 13 Punkten enteilt, Schweden (10) und nun auch Bulgarien (9) liegen vor den Niederlanden (7), die sich bestenfalls noch Hoffnungen machen können, als Zweiter die Play-offs zu erreichen.

Nicht allerdings mit einer Leistung wie in Sofia, die die niederländischen Medien fassungslos zurückließ. „Es schien, als hätten sich die Spieler zum ersten Mal gesehen“, ätzte die Zeitung De Volkskrant, und De Telegraaf attackierte den Coach direkt: „Es scheint das Schicksal des Trainers zu sein, Entscheidungen zu treffen, die immer nach hinten losgehen.“

Gemeint war das Länderspieldebüt des erst 17 Jahre alten Innenverteidigers Matthijs de Ligt. Der Novize von Ajax sah bei beiden Gegentoren in der 5. und 20. Minute nicht gut aus und kehrte nach der Halbzeitpause nicht mehr auf das Spielfeld zurück.

Doch auch Routiniers wie Bayern-Star Robben hatten einen mehr als gebrauchten Abend erwischt. Entsprechend verärgert war der Spielführer des WM-Dritten: „Wir sind eine gute Mannschaft, wenn wir tun, was wir tun müssen. Aber die erste Halbzeit war zum Heulen, ein schockierender Albtraum. Ich bin fast sprachlos.“

Blinds Problem: Nach dem Scheitern in der EM-Quali für 2016 arbeitet er ohnehin quasi auf Bewährung. Am Dienstag steht in Amsterdam ein Freundschaftsspiel gegen Italien an. Die Frage ist, ob der Verband ihn dieses Spiel noch machen lässt, auch wenn die Gefahr besteht, dass der Bondscoach von den Fans ausgepfiffen wird – oder ob beim Klassiker eine Interimslösung auf der Bank sitzt. Dann könnte vor den nächsten Länderspielen im Mai ein Nachfolger übernehmen. Genannt werden bereits die derzeit vereinslosen Louis van Gaal und Frank de Boer.

„Ein anderer Trainer müsste es mit den gleichen Spielern machen“, sagte Robben. Es fehle einfach an Qualität, das sei eigentlich bereits vor der WM in Brasilien vor zwei Jahren so gewesen. „Mit einer anderen Spielweise haben wir da viel kaschieren können.“ Das gelingt nun schon lange nicht mehr. (sid, mit dpa)

