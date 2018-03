Holländerturm wird fertig saniert Die schlimmsten Bauschäden am Ziegelturm sind beseitigt. Der Eigentümer hat auch Fördergeld für die Mauerwerkssanierung erhalten.

Gut zu erkennen sind der Ringanker, die neue Aussichtsplattform und die Ausstiegsluke des Holländerturms. Die ehemalige Holländerwindmühle, von der nur noch der Stumpf steht, hatte dem 30 Meter hohen Ziegelbauwerk den Namen gegeben. © Dietmar Thomas

Döbeln. Seit Oktober vorigen Jahres ist der Holländerturm von einem imposanten Gerüst umgeben. Nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf hatte die Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Aussichtssturms begonnen. Und er kann jetzt auch zum Abschluss gebracht werden. Nachdem der Landkreis Mittelsachsen dem Eigentümer Sven Ettrich Denkmalmittel für die statische Sicherung des Ziegelturms bewilligt hatte, gibt es jetzt auch Geld für die Fugen- und Mauerwerkssanierung, sagte Architekt Maik Schroeder, der das Projekt betreut. Mit dem zweiten Bauabschnitt kann die Sanierung des Turms zu Ende geführt werden.

Die Döbelner Firma Eisplus habe mit Trockeneis schonend die Patina von den Ziegeln gestrahlt und die Fugen gereinigt. Jetzt müssen noch fehlende und beschädigte Steine ergänzt und das Mauerwerk neu verfugt werden – in ziemlich aufwendiger Handarbeit. „Das ist keine Arbeit, die jede Firma kann“, sagte Schroeder. Es gäbe auch noch eine weniger aufwendige Methode, bei der Mörtel erst über die ganze Fläche gezogen und dann die Ziegel freigestrahlt werden. Aber die sei nicht denkmalgerecht.

Der Zustand des Turms hatte sich in den vergangenen Jahren sichtbar verschlechtert. An der Spitze des 30 Meter hohen Bauwerks hatten sich Risse gebildet, es war akut gefährdet. Die statische Sicherung war daher am dringendsten. Nach menschlichem Ermessen ist der Turm jetzt wieder stabil. Auf die Mauerkrone hatten die Bauleute einen soliden Ringanker aus Beton aufgesetzt, der das Mauerwerk zusammenhält. Dieser soll noch farblich an die roten Ziegel angepasst werden, sagte der Architekt. „Auf die große Entfernung ist der Unterschied dann nicht mehr zu erkennen.“

Auch die Plattform des Turms wurde in Stahlbeton neu ausgeführt. Das Ausstiegshäuschen, das nicht originalgetreu war, ist verschwunden. Dafür gibt es in luftiger Höhe jetzt eine moderne Ausstiegsluke.

Das Gerüst kann für die weiterführenden Arbeiten gleich genutzt werden. Schroeder rechnet damit, dass die Sanierung in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen wird – im Sommer müssten die Fördermittel abgerechnet sein. Zu bestimmten Anlässen könnte sich der Eigentümer vorstellen, den Turm für Besucher zu öffnen, hatte Schroeder schon im Oktober gesagt. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist schon erfüllt: Die durch Feuchtigkeit beschädigte marode Treppe in der Turmspitze hat der Eigentümer durch eine neue Holztreppe ersetzen lassen. Auf einer Internetseite der Familie Ettrich mit vielen Fotos lassen sich die Arbeiten nachverfolgen.

Bis heute steht der namensgebende steinerne Stumpf der Holländerwindmühle neben dem Turm. Als das 30 Meter hohe Ziegelbauwerk vor 118 Jahren eröffnet wurde, da sollte er Besucher anlocken. Aussichtstürme waren damals in Mode. Robert Stelzig hatte im ehemaligen Wohnhaus der Windmühle ein Ausflugslokal eingerichtet. Die Döbelner flanierten am Wochenende hinauf auf den Berg, das damals noch inmitten von Feldern lag. Erst in den 1980-er Jahren war das Wohngebiet Döbeln Nord fast bis an das Grundstück herangewachsen. Im Zweiten Weltkrieg war im Turm ein Luftbeobachter stationiert – damals wurde im Treppenhaus eine Plattform eingezogen. Neun Jahre nach Kriegsende setzte die Post Antennen auf die Turmspitze, 1962 folgte ein Mast mit einem Umsetzer, der den Döbelner den Fernsehempfang ermöglichte. Damit war die Geschichte als Aussichtsturm beendet. Erst mit der Errichtung des Sendeturms an der Leipziger Straße in den 1990-er Jahren wurden die Antennen nicht mehr gebraucht.

Eine Initiative zur Sanierung des Turms hatte es schon 1996 gegeben. Damals bildete die Stadt Döbeln das sogenannte Turmnetzwerk gemeinsam mit der Partnerstadt Unna und der italienischen Stadt Pisa. Man erhoffte sich Geld von der Europäischen Union für den schiefen Turm in Pisa und den Turm der Stadtkirche in Unna. Döbeln war mit dem Holländerturm und dem Turm der Nicolaikirche beteiligt. Damals gab es aber nur Geld für Sicherungsarbeiten am Holländerturm. Der Nicolaikirchturm wurde mit EU-Fördermitteln wieder begehbar gemacht. Besteigen konnten die Döbelner den Turm noch einmal zur Feier seiner 100-jährigen Einweihung im Jahr 2000. Aber nur auf eigene Gefahr.

