Holländer möchte Stadthäuser bauen Ein Investor hat erste Baupläne eingereicht – doch das Bauamt ist gar nicht begeistert.

Die Baulücke an der Frauengasse/Ecke Schlossplatz soll neu bebaut werden. So sieht ein erster Entwurf aus. © Klaus-Dieter Brühl, Montage: SZ-Bildstelle

Eine neue Liebe führt Michael van der Burgt nach Großenhain. Eine alte Liebe – die zur Stadt seiner Kindheit, Celle, die Großenhain sehr ähnlich ist – hat ihn schließlich bewogen, ausgerechnet hier neue Häuser zu bauen. Stadthäuser, die in die vielen Baulücken der Innenstadt passen – wie gegenüber vom Kulturschloss an der Ecke Frauengasse/Schlossstraße.

Eine Idee, die wie gerufen kommen müsste angesichts der vielen Ruinen und Lücken im inneren Stadtring, die allmählich Häuserzeilen auflösen und die Stadtstruktur dauerhaft verändern. Wären da nicht die Großenhainer Gestaltungssatzung von Anfang der 1990er Jahre und das ernste Bemühen, die historischen Stadtzüge mit Vorgaben zu Fenstern, Gauben oder Fassaden zu erhalten. Beides geht immer häufiger nicht zusammen. Nun hat also ein völlig Fremder einen Vorstoß gewagt und eine Bauvoranfrage für ein solches Stadthaus eingereicht. So eine Voranfrage dient erst einmal nur dazu, abzuklopfen, ob das Projekt überhaupt machbar und gewollt ist, damit sich der Investor nicht unnütz für weitere Planungen in Kosten stürzt.

„Wer will noch so kleine Fenster?“

Der Beschlussvorschlag des Bauamtes war eindeutig: „Das Einvernehmen wird nicht erteilt“, hieß es da. Grund: Einige Details des Entwurfes passen nicht zur Gestaltungssatzung – dabei ist das Haus beileibe kein futuristischer Entwurf wie der „Glaswürfel“ gegenüber der Klosterruine, der nun wirklich keinerlei Gestaltungssatzung entspricht. Vielleicht war das auch der Grund, dass die Stadträte sich überhaupt erst einmal ein Gespräch mit dem möglichen Bauherrn wünschten. Hans-Jörg Krutzki (Alternative Liste) regte an, den potenziellen Investor einzuladen. „Auch wenn ich den Entwurf so auch noch nicht befürworten würde, sollten wir doch dem Bauherrn mit dem Machbaren entgegenkommen“, so Krutzki.

Links zum Thema Kommentar: Großenhain hat keine Zeit zum Streiten

Dazu müsse man sich unterhalten. Zwar gab es bereits ein Gespräch mit dem Stadtbaudirektor – nun wollen sich aber auch die Stadträte im TA ein Bild machen. Eine Einigung hält Krutzki für möglich. So sieht es auch Thomas Proschwitz (Die Linke), der an die vielen Lücken in der Stadt erinnerte und warnte, jemanden von vornherein zu verprellen. Andrea Kreisz (SPD) ging da ganz persönlich heran: „Den Denkmalschutz in allen Ehren“, sagte sie in der Runde, „aber wer will denn heute noch so wohnen, mit den kleinen Fenstern und Gauben?“ Sie finde den Entwurf nicht schlecht und würde gern in so einem Haus wohnen! So weit wollte Axel Hackenberg (CDU) nicht gehen, aber er sagte, er sehe die Sache zumindest ähnlich. Er plädierte dafür, dass der Bauherr seine Idee vorstellt und man einen Kompromiss findet, um der Stadtentwicklung einen Schub zu geben. Notfalls müsse man dafür eben auch die Gestaltungssatzung im Einzelnen überdenken, so Hackenberg.

Diesen Überlegungen folgt das Bauamt nun. Michael van der Burgt wird nun zu einer der nächsten Sitzungen des Technischen Ausschusses nach Großenhain eingeladen und das Landratsamt über eine Fristverlängerung zur Bauvoranfrage informiert. Ob die Vorgaben zum Erhalt des alten Stadtcharakters und der Wunsch nach modernem Wohnen in diesem Fall am Ende zusammengehen, bleibt nach dieser Sitzung zwar offen. Dass die Stadt selbst das Thema „innerstädtisches Wohnen“ ganz weit oben ansetzt, zeigt sich aber auch mit der Suche des neuen Citymanagers, der sich ja gerade mit der Frage des Leerstands befassen soll. Schon im Mai 2014 sagte Uwe Wildenauer, Prokurist der Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH, bei einem Symposium im Alberttreff genau zu diesem Thema: Man müsse die Restriktionen des Denkmalschutzes senken, damit junge Leute die Innenstädte wieder für sich entdecken. Die wollen individuell wohnen, vielleicht selbst anpacken. Denn wer Geld hat, hat längst im Grünen vor der Stadt gebaut. Aus Sicht des Prokuristen ist es von entscheidender Bedeutung, dass beim Thema Innenstädte auch die kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft mit ins Boot geholt wird. Allein mit den Privateigentümern sei den Baulücken nicht mehr beizukommen. Doch auch die stünden vor der Gestaltungssatzung.

zur Startseite