Hohwaldmusikanten spielen Evergreens

Die Hohwaldmusikanten starten gleich mit einem musikalischen Höhepunkt in ihr neues Konzertjahr. Sie laden am 5. Februar zu einem gemütlichen Nachmittag in das Erbgericht nach Berthelsdorf ein. Darüber informiert Martina Herrmann. Auf dem Programm stehen Evergreens der 1960er, 1970er und 1980er Jahre. Gute Stimmung ist da vorprogrammiert. Außerdem darf natürlich auch mitgesungen werden. „Und wer möchte, kann zu den allseits bekannten Liedern auch tanzen“, sagt Martina Herrmann. Unterstützung bekommen die Hohwaldmusikanten von der Neustädter Sängerin Conny Borgwardt, die als Solosängerin ebenfalls schon vielen bekannt ist. Einlass zu dieser Veranstaltung ist 14 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt das Erbgericht. Noch ein Hinweis: Rollstuhlfahrer können barrierefrei in den Saal des Erbgerichtes gelangen. Die Hohwaldmusikanten hoffen auf recht viele Besucher an diesem Nachmittag. (SZ)

zur Startseite