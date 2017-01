Hohwaldklinik will OP-Säle bauen Mit einem Anbau soll die Erweiterung erfolgen. Noch hat der Bauantrag aber nicht alle Hürden genommen.

Die Hohwaldklinik – hier eine Archivaufnahme – wird erneut erweitert, diesmal um zwei OP-Säle. © Frank Baldauf

An der Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald könnte in Kürze ein neues Bauprojekt starten. Das Fachkrankenhaus will auf dem Gelände einen neuen Anbau errichten. Darin sollen zwei zusätzliche OP-Säle untergebracht sein. Umsetzbar ist das Millionenprojekt allerdings noch nicht. Die Stadt Neustadt muss den Bauantrag noch genehmigen. In der Sitzung des technischen Ausschusses an diesem Dienstag, dem 10. Januar, werden erste Details vorgestellt. Laut Bauplan ist ein moderner, kubusartiger Trakt geplant, der an der Ostseite des Klinikkomplexes entstehen soll, nahe dem hinteren Parkplatz. Rund sieben Millionen Euro sollen in den Bau investiert werden. Wird der Bauplan genehmigt, könnte noch im Winter der erste Spatenstich erfolgen. Innerhalb von zwölf Monaten soll der Anbau stehen. (SZ/kat)

Technischer Ausschuss am 10. Januar, 18.30 Uhr, im Ratssaal im Rathaus Neustadt.

zur Startseite