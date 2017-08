Hohwaldklinik startet ins Ausbildungsjahr 21 Schüler wollen Gesundheits- oder Krankenpfleger werden. Nicht alle ihrer Vorgänger haben die Prüfung geschafft.

14 Schüler haben die Prüfung bestanden. © Baldauf

Die einen gehen, die anderen kommen: An der Hohwaldklinik beginnt am Freitag das neue Ausbildungsjahr. Vergangene Woche konnten daher die Absolventen des alten Jahrgangs zum Gesundheits- und Krankenpfleger verabschiedet werden. 14 Schüler haben die Prüfung erfolgreich absolviert, informiert Anne Rutterschmidt von der Klinikverwaltung. Vier weitere Schüler wurden zwar zur Prüfung zugelassen, haben diese aber nicht bestanden. Die erfolgreichen Absolventen haben alle eine Anstellung gefunden, wenn auch nicht nur in den Asklepios-Kliniken. In Sebnitz wurden zwei Pfleger übernommen – „hier hätten wir gerne mehr eingestellt“, sagt Rutterschmidt – und in der Klinik in Radeberg vier. Andere seien zurück in die Heimat gegangen oder hätten Angebote anderer Häuser angenommen. Am 1. September beginnen 21 Schüler ihre Ausbildung. Sie können während ihrer Lehre in Wohngemeinschaften auf dem Klinikgelände leben. Die Schule wurde 2000 gegründet, um den eigenen Nachwuchs zu sichern. (SZ/nr)

zur Startseite