Hohnsteins Spielplätzen geht es an die Geräte Die Stadt unterhält in jedem Ortsteil einen Spielplatz. Eine Frischekur ist längst überfällig.

© Marko F?rster

Hohnstein. Immer öfter müssen die Mitarbeiter des Hohnsteiner Bauhofes zu Noteinsätzen auf den Spielplätzen anrücken. Mal ist es ein loses Brett, mal eine morsche Umrandung. Und da die Stadt Hohnstein in all ihren Ortsteilen einen Spielplatz unterhält, summieren sich die Einsätze und auch die Kosten. Schon seit Längerem steht eine Frischekur für die Spielplätze zur Diskussion. Für umfangreiche Arbeiten oder gar eine Umgestaltung fehlt bislang das Geld.

Die Stadt Hohnstein will nun das Leader-Programm nutzen, und die Spielplätze mit Hilfe von Zuschüssen auf Vordermann bringen. Gute Chancen auf Fördermittel gibt es offenbar. Das Projekt wurde bereits der zuständigen Kommission im Landkreis vorgestellt. Diese hatte das Projekt mit dem Titel „Kinder, Kasper, Spielewelten“ für gut befunden und zur Förderung empfohlen. Damit hat die Stadt die erste Hürde genommen. In diesem Jahr soll geplant werden, wie die Spielplätze erneuert und eventuell auch erweitert werden können. Das Bauamt hat dazu bereits ein Vergabeverfahren auf den Weg gebracht. Für das nächste Jahr sollen dann entsprechende Eigenmittel in den Haushaltsplan eingestellt werden, damit die Arbeiten an den Spielplätzen starten können. (SZ/aw)

