Hohnsteins Sense bald wieder offen Die Flutschäden an der gesperrten Straße nach Bad Schandau sind größer als angenommen. Dennoch gibt es Hoffnung.

Noch steht die Sperrscheibe an der Straße zwischen Hohnstein und Rathmannsdorf. Doch Mitte Mai, so SZ-Informationen, soll die Sense freigegeben werden. Zumindest provisorisch. © Dirk Zschiedrich

Mit Saisonbeginn ist Hohnstein wieder direkt vom Elbtal aus zu erreichen. Wie SZ erfuhr, soll die Straße von Bad Schandau voraussichtlich Mitte Mai wieder befahrbar sein. Einspurig zwar. Aber wenigstens ist die derzeit gesperrte Verkehrsader wieder frei. Hintergrund sind Untersuchungen am Unterbau. Experten kamen zum Schluss, dass die Schäden vom Starkregen im Juni 2016 noch größer sind, als bislang angenommen. Die Straße muss in weiten Bereichen neu aufgebaut werden. Auch neue Stützwände sind notwendig. Das Vorhaben wird teurer und aufwendiger als geschätzt.

Deshalb soll nun, so die SZ-Informationen, die sogenannte Sense in zwei Abschnitten gebaut werden. Im April sollen Behelfsbauwerke errichtet werden. Die Bauzeit dürfte erfahrungsgemäß etwa einen Monat dauern. Spielt das Wetter mit, könnte also ab Mitte Mai die Straße freigegeben werden. Der zweite Bauabschnitt könnte wie geplant 2018 starten. (SZ)

