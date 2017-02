Hohnsteins Glocken sollen wieder erklingen Derzeit herrscht Stille im Glockenturm. Dank Spenden soll sich das bald ändern.

Die Glocken im Hohnsteiner Kirchturm sind verstummt. Hoffentlich nicht mehr lange. © Dirk Zschiedrich

Die Hohnsteiner Kirchenglocken feiern ein kleines Jubiläum. Seit nunmehr 30 Jahren werden sie mit einem Elektromotor angetrieben. Bis 1987 wurden sie noch per Hand geläutet. Der Elektromotor hat bislang auch gute Dienste verrichtet, dank der Arbeit des Cunnersdorfer Elektromeisters Ullrich Neuenhaus. Er hat die Elektrik immer wieder repariert. Doch das geht jetzt nicht mehr, weil nach 30 Jahren in Betrieb auch die beste Technik einmal aufgibt.

Die Kirchgemeinde hat reagiert und sich um Fördermittel bei der Landeskirche bemüht. Diese wurden auch bewilligt. Die Sanierung umfasst nicht nur die neue Elektrik. Auch an den stählernen Glocken aus dem Jahr 1920 selbst gibt es einiges zu erneuern. So muss zum Beispiel der Balken, an dem die Glocken befestigt sind, das Glockenjoch, saniert werden. Die Zuschüsse der Landeskirche gibt es zwar, dennoch benötigt die Kirchgemeinde für das Vorhaben auch Eigenmittel. Insgesamt 5 370 Euro wären notwendig, hat Karl Pavlicek vom Kirchenvorstand bereits ausgerechnet. Einige Spenden hat die Kirchgemeinde auch schon bekommen. Doch die reichen noch nicht. Deshalb hofft man im Vorstand auf noch mehr Unterstützer. Schließlich sollen die Hohnsteiner Glocken wieder weit über das Polenztal hinaus schallen. Bei Beerdigungen sind sie sogar bis auf den Hohnsteiner Friedhof zu hören. Dank der Jalousien, die an den Fenstern der Kirche eingebaut wurden.

Doch erst einmal ist Stille im Glockenturm. Die Kirchgemeinde hofft, dass die Elektrik bald komplett überholt ist. Erst mit dem Klang der Glocken ist die Kirche wieder komplett. Und auf die sind die Hohnsteiner sichtlich stolz. Kein Wunder. Die Hohnsteiner Stadtkirche gilt als eine der schönsten Barockkirchen Sachsens. Sie ist eines der bemerkenswertesten kirchlichen Bauwerke, die im 18. Jahrhundert errichtet wurden. Die dem Stadtbrand im Jahre 1724 zum Opfer gefallene alte Kirche wurde nach Plänen des bekannten Ratszimmermeisters George Bähr aus Dresden von 1725 bis 1728 ersetzt.

Unter Leitung der damaligen Pfarrerin Katrin Jell wurde 2010 das sakrale Bauwerk saniert. Stück für Stück vom Kirchenschiff bis zum Kirchturm mit Unterstützung der Landeskirche und vor allem auch schon damals mit vielen Spenden. Die Elektrik der Glocken schien damals noch so einigermaßen in Ordnung. Deshalb hatte man auf dessen Sanierung auch verzichtet.

Spendenkonto für die Elektrik der Kirchenglocken:

Bank für Diakonie und Kirche, Empfänger: Kassenverwaltung Pirna;

IBAN: DE33 3506 0190 1617 2090 19,

BIC: GENODED1DKD,

Zweck: RT 2626 Spende Glocken Hohnstein

