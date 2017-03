Hohnsteiner Stadtrat macht Druck Erstmals äußert sich das Gremium zur Zukunft der Burg. Die Meinungen über das Wie gehen dabei auseinander.

Die Burg Hohnstein ist derzeit das Thema in der Stadt. © Marko Förster

In einem ist sich der Hohnsteiner Stadtrat einig, die Burg Hohnstein soll in öffentlicher Hand bleiben. „Die Burg ist die Identität der Gemeinde Hohnstein. Wenn wir als Kommune keinen Zugang mehr hätten, wäre das eine Katastrophe“, sagt Stefan Thunig (CDU). Zur Ratssitzung am Mittwochabend hatte der Stadtrat zum Thema Burg erstmals öffentlich Stellung bezogen. Angestoßen wurde die Diskussion durch einen Antrag der Unabhängigen Wählervereinigung. In diesem wurde der Bürgermeister beauftragt, einen Verkauf der Burg Hohnstein durch den Landkreis abzulehnen. Sie forderten sie in ihrem Beschlussantrag, dass alle Grundstücke und Gebäude in öffentlicher Hand bleiben sollen. Außerdem verlangen sie, dass der Landkreis und der Freistaat, in den nächsten Jahren Investitionen einplanen und umsetzen sollen. Der Ton war offenbar einigen Stadträten in der CDU-Fraktion zu scharf. „Eine Anweisung als Handlungsanleitung an den Bürgermeister erachte ich als schädlich“, sagte Wolf-Dieter Ernicke. Die Wählervereinigung blieb bei ihrem Beschlussantrag der mehrheitlich so angenommen wurde. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) wertet es als eine Willensbekundung durch den Stadtrat für die Zukunft. In der Kreistagssitzung am 3. April gehe es für ihn erst einmal darum, dass der Kreistag der Lösung der Stadt zustimme, um den Betrieb lückenlos fortführen zu können. Deshalb habe man auch den Vorschlag unterbreitet, in den Pachtvertrag einzusteigen. Damit gebe es Sicherheit für die Mitarbeiter und es könnten weiter Buchungen angenommen werden.- „Wenn wir diese Klippe überspringen, kann der Landkreis neue Nutzer finden“, sagt er. Nichtsdestotrotz gebe es auch Möglichkeiten, dass die Burg in öffentlicher Hand bliebe. „Meine persönliche Auffassung ist, dass da viel Energie von der Stadt ausgehen muss“, sagt der Bürgermeister.

