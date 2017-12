Hohnsteiner sind in wenigen Tagen Burgbesitzer Die Betreibergesellschaft Burg Hohnstein bereitet den Übergang weiter vor. Die Geschäfte werden zum 1. Januar nahtlos fortgeführt.

Ein Teil des Burggartens kann nicht mehr genutzt werden. Darüber thront das Haus 5. Auch da gibt es Sanierungsbedarf. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Mit 16 Festangestellten startet die gemeinnützige Betreibergesellschaft Burg Hohnstein am 1. Januar in ihre neue Aufgabe. Über den Sommer kommen noch einmal die gleiche Anzahl an Saisonkräften hinzu. Damit muss der Betrieb abgesichert und Geld eingenommen werden. Denn das ist wichtig, um bestehen zu können. Der Wirtschaftsplan dafür wurde nun abgeschlossen. „Wir sind realistisch herangegangen und wollen keine Luftschlösser bauen“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Etwa 60 000 Euro wird die Stadt in die Instandhaltung des Innenlebens stecken müssen. Denn dafür ist die neue Gesellschaft zuständig. „Eine Grundlage für den Betrieb dieser Gesellschaft ist zum einen das Eigenkapital sowie ein kurzfristiger Kassenkredit der Stadt Hohnstein, welcher Liquiditätslücken in der Nebensaison ausgleichen kann“, sagt Geschäftsführer André Häntzschel. Ansonsten soll die gemeinnützige Gesellschaft auf eigenen Beine stehen. Es müsse gelingen, zum Jahresende 2018 die schwarze Null zu erwirtschaften. Für die Arbeiten an den Gebäuden ist auch weiterhin das Landratsamt zuständig. Von dort gibt es positive Signale. So sollen die Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehört eine gesetzlich geforderte Entrauchungsanlage im Haus 6. Im Falle eines Brandes wird das Haus so automatisch entlüftet. Probleme gab es jahrelang auch mit dem Haus 5, vielmehr mit dessen Dach. Das gilt als einsturzgefährdet bei Wind und Schnee. Das Haus konnte deshalb nicht mehr genutzt werden. Ein Statiker wird das Dach bewerten. Eine Reparatur sei beauftragt. Darüber hinaus arbeitet die Kommunalentwicklung Deutschland GmbH, im Auftrag des Landkreises, an einem Konzept, wie die Burg künftig betrieben werden könnte. Prämisse der Stadt sei es, dass ein Verkauf der Immobilie nicht in Frage kommt. „Das ist unser Anspruch“, sagt Daniel Brade. Da das Landratsamt diesen Gedanken noch nicht verworfen habe, beginne erst jetzt der eigentliche Kampf um die Burg Hohnstein, so der Bürgermeister.

zur Startseite