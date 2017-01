Hohnsteiner schippen sich frei An der Oberen Straße wurde es eng für die Fußgänger. Doch wohin mit dem Schnee? Die Stadt müsste ihn abfahren.

Manuela May und Manuela Schwarz gehörten unter anderem zum Hohnsteiner Räumtrupp. © privat

Auf der Oberen Straße in Hohnstein, der einzigen Ortsdurchfahrt, ist es sowieso schon eng. Und wenn dann auch noch Eis und Schnee den Weg versperren, geht gar nichts mehr für die Kraftfahrer und inzwischen auch zunehmend für die Fußgänger. Der Schnee wird praktisch nur von A nach B geschoben. Zuständig für das Räumen der Staatsstraße ist die Straßenmeisterei. Deren Schneepflüge würden so schnell die Straße entlangpreschen, dass sie Matsch und Schnee im hohen Bogen auch gleich noch mit auf dem Fußweg verteilen, haben Anwohner beobachtet. Inzwischen ist die graubraune Masse ziemlich hart. Eigentlich müssten jetzt die Mitarbeiter des Bauhofes ran, um mit ihrer Technik den Fußweg zu säubern. Doch keiner kommt. Das Hohnsteiner Urgestein Anette Molle kann es nicht mehr mit ansehen, wie sich Fußgänger und auch Mütter mit kleinen Kindern über die Fußwege quälen. „Die waren einfach unpassierbar. Dabei gibt es im Bauhof doch eine Schneefräse für solche Fälle. Aber eben zu wenig Personal“, sagt sie. Und da Anette Molle nicht lange fackelt, wenn ihr etwas auf dem Herzen drückt, hatte sie sich ganz einfach Mitstreiter gesucht. Da sie allerdings noch etwas kränkelt, musste sie anderweitig Hilfe organisieren. Sie rief bei Stadtrat Hendrik Lehmann (UWV) an. Gemeinsam wurde eine Schar freiwilliger Helfer zusammengetrommelt. Dazu gehörten außerdem Manuela May und Manuela Schwarz sowie Sven Scholz. Leicht war die Arbeit nicht. Dort, wo keine Technik mehr half, musste reine Muskelkraft ran. Und die Hohnsteiner legten sich mächtig ins Zeug. Der Fußweg war wieder frei. Allerdings gab es auch schon Ärger. So haben sich Busfahrer beschwert, weil die Straße nun noch enger geworden wäre. Damit bleibt das Problem: Wohin mit dem Schnee.

Wie auch in anderen Städten, so zum Beispiel in Sebnitz, müsste die Stadt Hohnstein den Bauhof beauftragen, die Massen abzufahren. „Darüber hinaus müsste das Ordnungsamt wohl die Fußwege kontrollieren und dann dort, wo es notwendig ist, auch reagieren und die Fußwege räumen lassen“, sagt Anette Molle.

zur Startseite