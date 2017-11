Hohnsteiner richten Rodelhang her In der Stadt soll auch im Winter Leben sein. Dafür engagieren sich einige Einwohner besonders.

Fleißige Helfer werden immer gebraucht. Walter Opitz (1.v.l.) freut sich, dass die Feuerwehrleute so tatkräftig beim Herrichten des Rodelhanges mit angepackt haben. © Anette Molle

Hohnstein. Was kann Hohnstein seinen Gästen im Winter bieten? Eine Frage, die sich die Mitglieder der AG Innenstadtbelebung gestellt haben. „Wir wollen nicht, dass a Oktober tote Hose ist. Deshalb muss zum Beispiel garantiert werden, dass immer eine Gaststätte geöffnet hat“, sagt Walter Opitz, selbst einmal Gastwirt. Auf sein Betreiben hin wurde die Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Doch nicht nur die Verpflegung der Gäste gehöre dazu, sondern auch Aktivitäten für Familien. Und das nicht nur für die Urlauber, sondern auch für die Einheimischen. In Hohnstein hat man sich deshalb auf die Vogelsteinwiese an der Straße zur Brandaussicht besonnen. Es ist die einzige steil gelegene Wiese im Stadtgebiet. „Da sind wir früher schon als Kinder gerodelt und sogar Ski gefahren“, sagt Anette Molle, ebenfalls in der AG Innenstadtbelebung aktiv. Bereits vor vier Jahren hatten Eltern die Wiese als Rodelhang hergerichtet. Doch das Ganze war offenbar in Vergessenheit geraten und wird nun neu belebt. Allerdings war das nicht so einfach.

Die AG bekam fleißige Helfer, wie Michael Hübner. Er hat den Hang gemäht und gemulcht. Thomas Held und seine Familie haben die störenden Bäume gefällt und das Holz beräumt. Dann folgte ein Aufruf in der Kindertagesstätte mit der Bitte um mithilfe der Eltern. Doch darauf habe es leider keine Resonanz gegeben. Zum Glück wurden einige Feuerwehrleute mobilisiert, die gemeinsam mit den Innenstadtbelebern die Vogelsteinwiese als Rodelhang vorgerichtet haben. Wenn der erste Schnee kommt, soll es noch ein richtiges Fest an Hohnsteins einzigem Rodelhang geben. Und auch mit den Gastwirten bleibe man im Gespräch. Walter Opitz hat da auch schon eine Idee. Er will einen Stammtisch einberufen, um die Öffnungszeiten der Gaststätten abzustimmen.

