Hohnsteiner Feuerwehr braucht mehr Leute Nach der Rücktrittswelle ist die Situation eskaliert. Jetzt wird nach einem Ausweg gesucht.

Ernstfälle darf es in Hohnstein nicht geben. Der Feuerwehr fehlen noch immer Leute, um die Tageseinsatzbereitschaft abzusichern. Zum Glück gelingt dies in den Wehren der Ortsteile, die dann zu Hilfe kommen, offenbar besser. © Archivfoto: Marko Förster

Am Parkhotel ambiente in Hohnstein schrillte am vergangenen Dienstag, 14 Uhr, die Brandmeldeanlage. Der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr von Hohnstein wird ausgelöst. Doch sie kommt nicht. Wertvolle Minuten verstreichen. Keine Feuerwehr ist in Sicht.

Somit wurde 14.16 Uhr ein zweites Mal nachalarmiert. Dann kamen auch Hohnsteiner Feuerwehrleute. Das waren allerdings keine Maschinisten. Die werden aber gebraucht. Den Einsatz übernahmen die anderen Nachbar-Wehren, die mit alarmiert wurden. Zum Glück war es nur ein Fehlarm. Im Ernstfall wären womöglich schon Menschenleben zu beklagen gewesen. „Heute musste leider festgestellt werden, dass die Tageseinsatzbereitschaft nicht ausreicht. Die meisten Kameraden waren arbeiten oder nicht im Ort“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr. Doch der Einsatz zeigt, wir prekär die Lage bei der Hohnsteiner Feuerwehr ist. Denn dort fehlen eindeutig die Leute, vor allem auch solche, die tagsüber vor Ort sind und schnell mit ausrücken können. Dazu kommt, dass diese dann auch noch die nötige Qualifikation haben.

Die Austrittswelle bei der Feuerwehr im letzten Sommer wirkt offenbar noch nach. Grund für diese war eine Entscheidung im Stadtrat zu einem Verkauf eines kommunalen Grundstückes. Insgesamt acht Kameraden sind ausgetreten, darunter welche, die leitende Funktionen innehatten und gut ausgebildet waren.

Mit ihnen sind Atemschutzgeräteträger und Maschinisten verloren gegangen. Die Lücken konnten offenbar nicht geschlossen werden. Derzeit sind es 13 Kameraden. Die eigentliche Sollstärke liegt bei 24 Einsatzkräften. Die hatte die Hohnsteiner Ortswehr allerdings schon länger nicht erreicht. Vor der Austrittswelle waren es noch 18 einsatzfähige Kameraden. Ein Auflösen der Ortswehr wäre fatal, denn die Hohnsteiner Feuerwehr hat mit dem Polenztal, dem Sebnitztal und dem großen Gebiet um den Brand herum territorial schwierige und auch große Einsatzgebiete zu bewältigen.

Hinzu kommen der Ort selbst, die Burg Hohnstein sowie die Hotels mit ihren Übernachtungskapazitäten, zudem das Max-Jacob-Theater. Brennt es, so sind die Hohnsteiner nun mal die Ersten, die schnell zur Hilfe eilen können. Deshalb hatte Bürgermeister Daniel Brade (SPD) nach Abstimmung mit den noch verbliebenen Kameraden beschlossen, die Ortswehr von Hohnstein nicht aufzulösen, sondern lieber nach neuen Kameraden zu suchen. Die Feuerwehr richtet wiederholt über Facebook einen dringlichen Aufruf an die Einwohner, die Feuerwehr zu unterstützen und eben auch dort einzutreten. Die Freiwillige Feuerwehr von Hohnstein scheint ein schwieriger Fall. Doch das Absichern der Tageseinsatzbereitschaft ist nicht nur ein Hohnsteiner Problem. Andere Kommunen lösen das, indem sie zum Beispiel Vereinbarungen über die Zusammenarbeit der Feuerwehren abschließen. Das hat dann zusätzlich den Vorteil, dass die Einsätze gegenseitig nicht in Rechnung gestellt werden.

Gängige Praxis ist es auch, in den städtischen Bauhöfen fast ausschließlich nur Angehörige von Freiwilligen Feuerwehren unterzubringen, wie zum Beispiel in Sebnitz. Der Arbeitgeber, die TDS, lässt die Kameraden ausrücken. Private Arbeitgeber sehen das mitunter nicht so gern. In Hohnstein hat allerdings auch das nichts gebracht, da der Bauhof personell nicht stark besetzt ist.

