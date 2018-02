Hohnstein will sich Chance auf neue Wohngebiete sichern Die Ortschaften haben wenig Möglichkeiten, sich auszubreiten. Grund sind viele Schutzgebiete. Der Hohnsteiner Stadtrat fürchtet Stillstand.

Das Freibad in Goßdorf soll als solches erhalten bleiben und auch die Chance auf eine Weiterentwicklung behalten. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Neu-Hohnsteiner haben derzeit kaum Chancen, sich in der Großgemeinde ein Haus zu bauen. Nur wenige Lücken stehen dafür zur Verfügung. Doch auch Hohnstein setzt auf Zuzug, auf neue Einwohner.

Mit viel Natur ums Haus und mit günstigen Grundstückspreisen könnte die Stadt locken. Doch wegen zahlreicher Arten- oder Biotopschutzgebiete sowie dem Landschaftsschutzgebiet und dem Nationalpark direkt vor der Haustür sind die Chancen begrenzt. Und geht es nach dem Entwurf des Regionalplanes, könnten die Schutzgebiete noch ausgeweitet werden. Damit ist die Kommune nicht glücklich. Hohnsteins Stadtrat ist vielmehr bestrebt, direkt an die Siedlungen grenzende Flächen vom Naturschutz freizuhalten – zum einen, um neue Wohngebiete entwickeln zu können und zum anderen, um Chancen für die touristische Entwicklung zu wahren.

Aus diesem Grund wehrt sich die Stadt zum Beispiel gegen den Vorschlag im Regionalplan, um das Freibad Goßdorf eine Fläche für den Arten- und Biotopschutz auszuweisen. Die Befürchtung: Baden wäre dann hier vielleicht nur noch eingeschränkt möglich. Ein Schutzgebiet könnte laut Regionalplan auch im Bereich des Hotels „Zur Aussicht“ ausgewiesen werden. Das könnte die Erweiterung des Komplexes erschweren.

Vor dem gleichen Problem steht die Stadt im Bereich der Napoleonschanze, die ein Ausflugs- und Veranstaltungsort ist. Als Schutzgebiet müsste diese Nutzung möglicherweise eingeschränkt werden. Deshalb setzt die Stadt darauf, dass diese drei touristisch genutzten Flächen auch als solche erhalten bleiben. Gleiches gilt für die Wohnbebauung im ortsnahen Bereich. Da will sich die Stadt zum Beispiel am Hutenhof im Ortsteil Rathewalde Flächen sichern. Eine weitere Möglichkeit für neue Häuser besteht aus Sicht der Stadt im Bereich der Sachsenbergsiedlung in Hohnstein sowie am Wurzelweg in Ulbersdorf. Der Regionalplan sieht hier ebenfalls neue Schutzgebiete vor. Wohngebiets-Träume wären damit passé.

zur Startseite