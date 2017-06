Hohnstein will Gesellschaft für die Burg gründen Stadt, Landkreis und Verwalter klären Details zum künftigen Betrieb. Auch Brandschutz und Pacht müssen geklärt werden.

Die Übernahme der Burg Hohnstein nimmt weiter Konturen an. Inzwischen gibt es auch neue Vorstellungen zum künftigen Betreibermodell. Außerdem nimmt das Burg-Team wieder Bestellungen und Reservierungen an. © Dirk Zschiedrich

Für die Übernahme der Burg Hohnstein durch die Tourismus GmbH wird derzeit alles vorbereitet. Es hat Gespräche mit dem Insolvenzverwalter und dem Landratsamt gegeben, um weitere Details zu klären, so unter anderem für die Übernahme von Haus 1, welches noch in Besitz der insolventen Naturfreunde GmbH ist. Der Rest der Gebäude gehört bereits dem Landkreis. Jetzt kommt die Familienferienstätte, also das Haus 1, hinzu.

Mit dem Insolvenzverwalter wurde vereinbart, dass der Landkreis das Haus zurückbekommt und dafür die drei eingetragenen Grundpfandrechte wegen der Fördermittelbindefrist übernimmt. Auch die 50 000 Euro an Zinsbelastung, die aus einem Sanierungskredit stammt, übernimmt der Landkreis, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Damit ist gesichert, dass der Landkreis für die Außenhülle zuständig ist und die neue Betreiber-GmbH für Ausstattung und Innenleben. Betreffs der Kosten für die Übernahme des Inventars müsse noch verhandelt werden, so der Bürgermeister. Diese liegen in der Spanne zwischen 12 000 und 30 000 Euro. Das Geld muss die Stadt bezahlen.

Außerdem wurde auch mit dem Steuerberater der Stadt über das künftige Betreibermodell beraten. Ursprünglich sollte die Tourismus GmbH einsteigen. „Unsere Überlegungen gehen nun dahin, eine eigene gemeinnützige GmbH für die Burg Hohnstein zu bilden“, sagt der Bürgermeister. Dafür gebe es mehrere Gründe. Man könne den umfangreichen Betrieb der Burg zur bestehenden Tourismus-GmbH der Stadt abgrenzen. Das treffe auch bei Insolvenzgefahr zu. Bei einer kurzfristigen Aufhebung des Geschäftsbetriebes jeweils zum 31. Dezember des Jahres gemäß Pachtvertrag mit dem Landkreis sei die Bewertung des Geschäftes eindeutig und eine Betriebsübergabe an einen neuen Nutzer unkomplizierter. Darüber hinaus wären die unterschiedlichen Einkommen der Mitarbeiter der Tourismus GmbH und der Burg klar abgegrenzt. Die gemeinnützige GmbH biete aber noch mehr Vorteile. Sie ist von der Umsatzsteuer in den gemeinnützigen Teilen, also der Jugendherberge befreit. Außerdem können unkompliziert Spenden angenommen werden. Auch sieht der Bürgermeister eine Erleichterung beim Einwerben von Fördermitteln. Die Gesellschaft wäre eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Der Stadtrat könnte am 28. Juni über diese Neugründung beschließen. Sie muss durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes genehmigt werden.

zur Startseite