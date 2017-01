Hohnstein will die Kurtaxe erhöhen Die Stadt braucht mehr Geld für Tourismus. Für Vermieter soll es aber Vergünstigungen geben.

Hohnstein ist auch im Winter attraktiv, bietet Touristen aber zu wenig Möglichkeiten neben dem Genießen der Landschaft wie hier der Gautschgrotte. Darum wird in der Zeit auch künftig keine Kurtaxe erhoben. © Archiv: Ronald Bonß

Mehr Tages- und mehr Übernachtungsgäste. So heißt das Ziel, welches sich Hohnsteins Tourismuschef André Häntzschel gesetzt hat. Um das zu erreichen, hatte er eine Vision: Die Stadt hat ein großes Schloss mit einem Klettergarten. Die Schwarzbachbahn fährt bis Kohlmühle, wo im ehemaligen Linoleumwerk ein großer Erlebnispark auf die ganze Familie wartet. Das wäre wunderbar. „Doch so einfach ist es leider nicht“, sagt er. Um das zu erreichen, müsse man viele Faktoren sehen. Zum einen wären die touristischen Angebote ein Plus, zum anderen geht es um den Erhalt der touristischen Infrastruktur und um Werbung. All das muss finanziert werden. Dazu braucht man Einnahmen.

Deshalb denken die Tourismus GmbH und die Stadt daran, die Kurtaxe zu erhöhen. Das soll nicht über die Köpfe von Vermietern hinweg geschehen, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Man wolle sie mitnehmen, es ihnen erklären, ihre Meinung ergründen, bevor der Stadtrat einen Beschluss fasst. Deshalb nutzte André Häntzschel das jüngste Tourismustreffen in Hohnstein, um den Plan zu erklären.

Die Kurtaxe wird in Hohnstein zur Finanzierung touristischer Aufgaben verwendet. Eine Erhöhung hält der Tourismuschef für gerechtfertigt, weil Hohnstein einiges vorweisen kann, sich aber auch weiterentwickeln muss. Darüber hinaus sind Hohnstein und die Ortsteile staatlich anerkannte Erholungsorte. Auch das sei ein Kriterium, auf welches die Touristen bei der Wahl ihrer Urlaubsziele achten. Außerdem sollen weitere touristische Angebote entwickelt werden. Vorschlag ist, dass in der Nebensaison, also vom 1. Januar bis 31. März, keine Kurtaxe erhoben wird. „In dieser Zeit fehlen uns einfach die Angebote, also können wir auch nichts verlangen“, so der Tourismus-

chef. In der Hauptsaison, also vom 1. April bis zum 31. Dezember, solle ein Euro pro Gast und Tag fällig werden, bislang waren es 60 Cent. Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren zahlen fünfzig Cent. Die Kurtaxe wird ausschließlich vom Gast bezahlt.

Allerdings sollen auch die Vermieter profitieren. „Wir wissen, dass der Vermieter mit der Einnahme der Kurtaxe von den Gästen auch einen Verwaltungsaufwand hat. Es besteht die Möglichkeit, ihn für diesen Aufwand etwas zu entschädigen, sagt Häntzschel. Sein Vorschlag ist, fünf Cent sollen beim Vermieter bleiben – unter der Bedingung, dass dieser den elektronischen Meldeschein verwendet. Sollten die Vorstellungen so aufgehen und die Erhöhung der Kurtaxe beschlossen werden, könnten die Einnahmen in diesem Bereich auf das Doppelte steigen, und zwar von derzeit 30 000 Euro pro Jahr auf dann 60 000 Euro.

„Das ist zwar nicht der große Sprung, aber gut, um kleine Schritte zu gehen“, sagt der Tourismuschef. Seine GmbH sei bemüht, auch selbst zu mehr Einnahmen zu kommen. Dazu gehört, dass weitere Geschäftsfelder erschlossen werden. Ein Beispiel ist, dass der Imbiss in den Bädern in Hohnstein und Rathewalde von Mitarbeitern der GmbH betrieben wird. Außerdem wurde in der Touristinformation ein Fahrradverleih eingerichtet. Die Poststation wurde auch übernommen. Darüber hinaus gibt es Souvenirs wie auch Wanderhefte. Der Hohnsteiner Stadtrat wird übrigens am Mittwoch während seiner nächsten Sitzung erstmals über eine Änderung der Kurtaxe beraten.

zur Startseite