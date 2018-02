Hohnstein weist Gewerbegebiete aus Zwischen fünf und sechs Hektar will die Stadt potenziellen Bewerbern anbieten.

Hohnstein. Die Stadt Hohnstein hatte bislang auf die Ausweisung von Gewerbegebieten verzichtet. Vermutlich hielt sich auch die Nachfrage in Grenzen. Einzig die Fabrikanlage von ehemals Likolit Kohlmühle im Ortsteil Goßdorf ist als Gewerbegebiet ausgewiesen und als solches auch belegt. Jetzt hat die Stadt aber Interesse daran, doch einzelne Flächen aufzustellen und in naher Zukunft zur Vermarktung anzubieten.

Dazu gehört unter anderem eine Fläche im Ortsteil Ehrenberg in der Nähe der Alten Schäferei. Das Gebiet umfasst eine Fläche zwischen fünf und sechs Hektar. Es könnte auch relativ gut erschlossen werden, da es bereits von der Staatsstraße aus erreichbar ist. Darüber hinaus soll noch eine weitere Fläche in Ehrenberg in Richtung Neustadt als Gewebegebiet ausgewiesen werden. In diesem Areal müsste allerdings alles komplett neu erschlossen werden. Weiter Gewerbegebiete sind nicht vorgesehen, da die Stadt vornehmlich auf die touristische Entwicklung setzt. (SZ/aw)

