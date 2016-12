Hohnstein schafft neue Krippenplätze Die derzeit zur Verfügung stehenden reichen nicht aus. Einem Träger wurde die Erweiterung bereits genehmigt.

Im kommenden Jahr muss die Stadt Hohnstein zusätzliche Krippenplätze schaffen. Die derzeit zur Verfügung stehenden reichen nicht aus. Im Krippenbereich fehlen nach jetziger Schätzung für das kommende Jahr 13 Plätze. 60 Plätze werden gebraucht. Derzeit stehen nur 47 Krippenplätze zur Verfügung. Deshalb sollen freie Kindergartenplätze in Krippenplätze umgewandelt werden. In Hohnstein können so acht zusätzliche Plätze, in Ehrenberg sechs und in Rathewalde drei geschaffen werden, sagt der Bürgermeister. Damit kann die Stadt dann 17 neue Krippenplätze vorhalten. Die Betriebserlaubnis in den Einrichtungen lässt das zu. Der ASB hat bereits die Erweiterung der Kapazitäten in den drei Einrichtungen beim Landesjugendamt beantragt und auch genehmigt bekommen. (SZ/aw)

