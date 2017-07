Hohes Durchschnittsalter bei der Wehr Weil zu wenig Personal da ist, kann die Zeithainer Wehr kaum die Vorgaben einhalten. Nun will die Gemeinde nachbessern.

„Das ist und bleibt unser Problem“ – Bürgermeister Ralf Hänsel. © SZ-Archiv/Lutz Weidler

Innerhalb von vier Minuten müssen die ersten Feuerwehrleute bei einem Wohnungsbrand oder einem Verkehrsunfall vor Ort sein. Das ist eine der gesetzlichen Vorgaben, nach der die Brandschutzbedarfspläne der Freiwilligen Feuerwehren ausgerichtet werden müssen, erklärte Zeithains Ortswehrleiter Marco Bretschneider. Auch in Zeithain, wo nach fünf Jahren eine Überarbeitung fällig war.

Am Ende wurde die 19. Version des Planes durch den Gemeinderat bestätigt. Denn vor allem der Personalmangel in der Wehr mache es schwer, die Vorgaben umzusetzen. Letztlich könne man mit dem aktuellen Plan 90 Prozent der Fläche Zeithains mit den Vorgaben abdecken, so Marco Bretschneider. Allerdings scheiden in den nächsten Jahren etliche Kameraden aus dem aktiven Dienst aus. Schon jetzt liegt der Altersdurchschnitt beispielsweise in der Ortswehr Gohlis bei 52 Jahren, in Jacobsthal sind sogar noch zwei über 70 Jahre alte Feuerwehrmänner aktiv.

„Das ist und bleibt unser Problem“, erklärte auch Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos), „das lösen wir auch nicht mit Entschädigungen, Technik und Gerätehäusern.“ Trotzdem wolle man für die notwendige Technik sorgen. Im jetzigen Doppelhaushalt sei bereits die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für Kreinitz sowie eines Mehrzweckfahrzeuges für Lorenzkirch eingeplant. Spätestens 2019 soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug für Neudorf folgen, kündigte der Bürgermeister an.

Nach einem Antrag der BIG will Ralf Hänsel zudem bis Ende des Jahres einen Zeitplan für das Erstellen eines Gefahrenabwehrplanes vorlegen. Der soll die Organisation bei Ereignissen beleuchten, die der Brandschutzbedarfsplan nicht abdeckt – wie zum Beispiel ein Hochwasser oder ein Zugunglück in der Gohrischheide.

