Hoher Stressfaktor für Dynamo Die SGD spielt am Sonnabend in Würzburg - und obwohl die Kickers in diesem Jahr noch nicht gewonnen haben, warnt Trainer Neuhaus vor einem unbequemen Gegner. Außerdem muss er mindestens eine Personalentscheidung treffen.

Florian Ballas könnte gegen Würzburg wieder in die Startelf zurückkehren. © Robert Michael

Uwe Neuhaus hat die Wahl - und zwar nicht nur eine. Florian Ballas ist beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden wieder fit, der Abwehrchef könnte also für die Partie bei den Würzburger Kickers am Sonnabend, 13 Uhr, in die Startelf zurückkehren. „Er hat diese Woche komplett mit trainiert, ohne sich zu schonen oder ängstlich zu wirken“, berichtet der Trainer. Die Frage, wie schwer es ihm fallen würde, Jannik Müller wieder rauszunehmen, weist er jedoch energisch zurück. Es könnte tatsächlich sein, dass sie sich so nicht stellt, denn während der 22-Jährige mal wieder ein mehr als solider Vertreter war, erreichte Giuliano Modica zuletzt nicht seine Bestform.

Ansonsten wird Kapitän Marco Hartmann trotz einer leichten Erkältung wohl wieder von Anfang an dabei sein, Manuel Konrad in die zweite Reihe rücken. Weitere Veränderungen in der Anfangsformation im Vergleich zum 3:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern am vorigen Freitag wären denkbar, etwa, dass Erich Berko reinkommt. Er hatte nach seiner Einwechslung den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 eingeleitet. Nicht zur Verfügung steht außer dem am Sprunggelenk verletzten Akaki Gogia auch Marc Wachs wegen eines Magen-Darm-Infektes. Der Linksverteidiger kam allerdings bisher ohnehin noch nie zum Einsatz und ist seit seiner schweren Schussverletzung, die er bei einem Überfall in Wiesbaden kurz vor Weihnachten erlitten hatte, erst im Aufbautraining.

Mit Würzburg erwartet Neuhaus einen unbequemen Gegner, der sehr körperorientiert spielt und deshalb bei der jeweils anderen Mannschaft „einen hohen Stressfaktor“ verursacht. Daran ändere die derzeitige Tendenz nichts, im Gegenteil. Die Kickers - vor Weihnachten noch auf Platz sechs - haben in der Rückrunde überhaupt noch nicht gewonnen und in den sechs Spielen erst zwei Punkte geholt. Mit vier Niederlagen hat die Mannschaft von Bernd Hollerbach nach der Winterpause schon genauso oft verloren wie in der gesamten Hinrunde. „Das waren alles knappe Ergebnisse“, ordnet Neuhaus ein. „Von Würzburg weiß man, dass sie hoch motiviert sind, egal, ob sie vorher fünfmal gewonnen oder verloren haben.“

Als schwerwiegendstes Problem wurde die Schwäche bei gegnerischen Standards ausgemacht: Insgesamt zwölf der 24 Gegentreffer kassierte Würzburg nach einem ruhenden Ball. „Wir trainieren diese Situationen und im Spiel ziehen wir dann alle die Köpfe ein“, schimpfte Kapitän Sebastian Neumann nach der jüngsten Niederlage bei Union Berlin. Dynamo - zuletzt in Aue dreimal nach Ecken erfolgreich - ist das natürlich nicht verborgen geblieben, wie Stefan Kutschke sagt. „Natürlich gibt es einen Plan und Lösungsansätze“, meint der Stürmer, „aber den werden wir natürlich nicht vorher verraten.“

In Würzburg haben die Dresdner erst einmal gespielt - 1:1 im Aufstiegsjahr. Auch das Hinspiel in dieser Saison endete unentschieden - 2:2. Doch für die Schwarz-Gelben steht diesmal ohnehin ein anderes Ziel noch vor dem Ergebnis. „In Aue und gegen Kaiserslautern war jeweils die zweite Halbzeit die schwächere“, erklärt Neuhaus. „Deshalb kommt es darauf an, über 90 Minuten konstant unser Spiel durchzusetzen.“ An Unterstützung von den Rängen wird es nicht fehlen. Die Flyeralarm-Arena wird mit mehr als 12 000 Zuschauern ausverkauft sein, auch die rund 1 600 Karten für Dynamo-Fans sind bereits vergriffen, eine Anreise ohne Ticket deshalb zwecklos.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - Fa. Müller, Modica, Ballas, Heise - Hartmann - Berko, Hauptmann, Aosman, Stefaniak - Kutschke

