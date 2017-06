Hoher Schaden bei Unfall Ein Lkw-Fahrer kam mit dem Laster zwischen Neustadt und Sebnitz von der Fahrbahn ab. Weshalb, das ist noch unklar.

Etwa 180 000 Euro Schaden sind bei dem Unfall am Dienstagnachmittag am Tännicht entstanden. © Marko Förster

Bis weit nach Mitternacht war am Mittwoch die Straße zwischen Neustadt und Sebnitz wegen eines Unfalls gesperrt. Erst gegen 2 Uhr konnte die Polizei sie freigeben. Bei dem Unfall am Dienstag wurde eine 39-jährige Frau schwer verletzt (SZ berichtete). Die genaue Ursache ist noch immer unklar. Sicher scheint, dass der 35-jährige Fahrer, der in Richtung Sebnitz unterwegs war, kurz hinter der Kirschallee mit seinem Lkw auf den rechten Seitenstreifen gekommen ist. Um wieder auf die Straße zu gelangen, lenkte er nach rechts.

Dabei stieß er mit einem VW Caddy zusammen. Durch den Aufprall kippte der Hänger in den Straßengraben und ging auf. Die Ladung – Drogerieartikel – verstreute sich auf und entlang der Fahrbahn. Der leicht verletzte Fahrer leistete bei der Frau sofort Erste Hilfe. Ein Abschleppdienst aus Pirna transportierte beide Fahrzeuge ab. Die Feuerwehren von Neustadt und Langburkersdorf rückten gleich zweimal aus, einmal zum Unfall und das zweite Mal abends zum Beräumen der Drogerieartikel. Während der Bergung der beschädigten Fahrzeuge sowie des Ladegutes musste die Staatsstraße werden.

Der entstandene Schaden wird durch die zuständige Prüfstelle auf eine Summe zwischen 150 000 Euro und 180 000 Euro geschätzt, davon etwa 10 000 Euro für die Drogerieartikel, etwa 60 000 Euro für den Laster samt Hänger und 40 000 Euro für den Caddy, der Rest für Verkehrsschilder und Ähnliches. (mf)

zur Startseite