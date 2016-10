Hoher Sachschaden nach Kollision

Krad und Wildschwein stoßen zusammen

Rossau. Schwer verletzt wurde am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Gegen 11.10 Uhr war ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der Hainichener Straße (S201) in Richtung Hainichen unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang Rossau wechselte ein Wildschwein über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Krad Suzuki. Der Biker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Schwein verendete am Unfallort.