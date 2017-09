Hoher Sachschaden bei Wildunfall Einem Autofahrer wird ein Wildschwein zum Verhängnis. Beim Überqueren der Straße kommt es zum Zusammenstoß.

Ein Wildschwein wollte die Straße überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Die Mittweidaer Straße im Ortsteil Sachsenburg aus Richtung Frankenberg fuhr am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, der 33-jährige Fahrer eines Pkw Ford. Als ein Wildschwein über die Straße wechselte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden am Ford in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Das Schwein verendete an der Unfallstelle. (DA)

zur Startseite