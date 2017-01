Hoher Sachschaden Beim Linksabbiegen hat es auf der Meißner Straße gekracht.

Ein 53-Jähriger wollte am Donnerstagvormittag mit seinem VW Golf von der Borstraße nach links auf die Meißner Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem dort in Richtung Dresden fahrenden Audi, an dessen Steuer ein 84 Jahre alter Fahrer saß, zusammen.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf etwa 13 000 Euro. (SZ)

