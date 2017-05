Hoher Lärmpegel in der Turnhalle Die Umbaumaßnahmen sollen die Grundschüler vor Gehörschäden schützen. Auch woanders gibt es Probleme.

Die Gemeinde Lampertswalde nutzt jetzt Geld aus dem Fördermittelprogramm „Brücken in die Zukunft“, um die Mängel in der Turnhalle endlich abzustellen. © Symbolbild/Thorsten Eckert

Die Gemeindeverwaltung Lampertswalde hat eine Information über Arbeiten an der Turnhalle konkretisiert. Dabei gehe es nicht um eine Komplettsanierung der Halle, sondern eine Verbesserung der Akustik. Dazu werden an etwa ein Drittel der Wände und Decken, Schallschutzelemente angebracht.

Eine jährliche Sicherheitsprüfung sei bereits im September 2013 zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Lampertswalder Turnhalle bei normalen Sportbetrieb hoher Lärm herrscht. „Damals waren nur 20 Schüler und ein Lehrer in der Sporthalle, und trotzdem war es unheimlich laut“, erinnert sich Bauamtsleiterin Catrin Niemz. Zu dem Protokoll von damals gibt es noch ein Beweisfoto. Es zeigt ein Schalldruckpegel-Messgerät in der Lampertswalder Turnhalle und eine Zahl: 98 Dezibel wurden damals gemessen. Das ist lauter als ein Lkw. Bei längerer Einwirkung kann dieser Lärm gesundheitsschädigend sein.

Die Gemeinde Lampertswalde nutzt jetzt Geld aus dem Fördermittelprogramm „Brücken in die Zukunft“, um die Mängel in der Turnhalle endlich abzustellen. Eine Ausschreibung für die Bauarbeiten, um die Akustik in der Turnhalle zu verbessern, ist in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Nun wartet die Gemeinde auf geeignete Angebote.

Wie die SZ von Eltern Lampertswalder Grundschüler erfuhr, soll die Lärmbelastung im Speisesaal der Schule ebenfalls enorm hoch sein. Das bestätigt Catrin Niemz. „Aber dort kann man normale schallschluckende Platten an die Decke hängen“, sagt die Bauamtsleiterin. Das ließe sich in dem ehemaligen Klassenzimmer schnell erledigen. Auch ohne große Ausschreibung. (SZ/jö)

zur Startseite