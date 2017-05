Hoher Krankenstand an der Oberschule An der Ebersbacher Schule fürchten Eltern Nachteile bei den nun beginnenden Abschlusstests. Die Schulleiterin kann beruhigen.

Der hohe Krankenstand unter Lehrern an der Ebersbacher Oberschule war jetzt der Ansatz, das Thema im Gemeinderat zu behandeln. Eltern beklagten sich bei dem Schulträger über hohen Stundenausfall und befürchten Nachteile bei den am heutigen Freitag beginnenden schriftlichen Abschlussprüfungen. Um den Unterricht absichern zu können, musste das Regionalschulamt in diesem Schuljahr zusätzlich eine Lehrkraft im Fach Musik und im Januar nochmals einen Pädagogen für Mathematik/Physik einstellen. „Aufgrund dieser Einstellungen und der vertraglichen Aufstockung des Arbeitsvermögens einer weiteren Lehrkraft der Oberschule ist der Unterricht im Grundbereich weitgehend abgesichert“, teilte das Regionalschulamt auf Nachfrage mit. Seit Ende März ist nun auch die stellvertretende Schulleiterin der Oberschule erkrankt. Eine geeignete Vertretungslehrkraft für das Fach Englisch konnte „mangels geeigneter Bewerber“ nicht zur Verfügung gestellt werden, so Sprecherin Petra Nikolov vom Regionalschulamt. Die Schule schloss diese Lücke selbst durch Stundenkürzungen z.B. in Sport. Neben den zwei Langzeitkranken fielen im April vier weitere Lehrer aus, drei befanden sich auf Klassenfahrt. „Jetzt ist die Situation wieder entspannter“, so Schulleiterin Birgit Büchner gestern auf SZ-Nachfrage. Die Prüfungsvorbereitung sei in ausreichendem Maße erfolgt.

Die Bildungsagentur bemühte sich, kurzfristig geeignete Vertretungslehrkräfte zu gewinnen. Der Förderunterricht in den Klassenstufen fünf und sechs wurde planmäßig jedoch überwiegend von den erkrankten Kolleginnen erteilt und kann derzeit leider nicht vertreten werden, heißt es. Für die Schulleitung, so das Schulamt, das mehrfach einen Vertreter nach Ebersbach zur Klärung schickte, bestünden allerdings weitere Möglichkeiten zur Verringerung des Ausfalls mit Lehrerstunden, die im Prüfungszeitraum frei werden. (krü)

