Hoher Besuch bei den Kamelien 6000 Gäste haben die Königsbrücker Kamelien bereits gesehen. Jetzt schaute auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich vorbei.

Die Königsbrückert Kamelien lockten wieder tausende Gäste an. © PR

Stanislaw Tillich (CDU) hat am Dienstagnachmittag die Kamelien im Königsbrücker Schlossgewächshaus besucht. Die Kameliendamen Caprice Zickler und Sophia Rudolph empfingen den sächsischen Ministerpräsidenten und zeigten ihm die Pflanzen, die jetzt in voller Blüte stehen. Einige Mitglieder des Heimatvereins Königsbrück und weitere Gäste waren ebenfalls ins Kamelienhaus gekommen. Stanislaw Tillich (CDU) hat seinen Wahlkreis in Königsbrück und Umgebung. Sein Büro, in dem er im Anschluss an den Besuch seine Bürgersprechstunde anbot, liegt nur wenige Hundert Meter vom Kamelienhaus am Königsbrücker Schloss entfernt.

Der Ministerpräsident interessierte sich für die neuen Duftkamelien, die der Heimatverein seit vergangenem Jahr zeigt. Er sah sich aber auch die neuen Informationstafeln an, auf denen Ausflugstipps für Königsbrück und Umgebung und geschichtliche Fakten zu den Kamelien Platz fanden. „Vielleicht ist bei dem Kurzbesuch auch mal Gelegenheit, über eine gemeinsame Vermarktung der vier sächsischen Kamelienstandorte zu sprechen“, sagte der Chef des Heimatvereins Peter Sonntag im Vorfeld. Der Heimatverein pflegt die Kamelien das ganze Jahr über und öffnet zur Blütezeit der Pflanzen im Winter das Gewächshaus für Besucher. 6000 Gäste sahen in dieser Saison bereits die Kamelien. Das Kamelienhaus wird voraussichtlich noch bis Ostersonntag geöffnet sein. (SZ)

