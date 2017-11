Hoher Besuch im Tierpark Zwei Experten aus Frankfurt sehen sich am Sonnabend an, was Görlitz aus dem Thema Tibet macht. Und sie werden auch über Buddha sprechen.

Immer gern besucht: das Tibetdorf im Görlitzer Tierpark. Besucher schätzen vor allem die direkte Nähe zu den Tieren. © pawel sosnowski/80studio.net

Bunte Wimpel, asiatische Häuser, Yaks, Kamele, Kaschmirziegen – ihr tibetisches Dorf im Tierpark kennen die Görlitzer. Weniger bekannt ist, dass es das einzige derartige Dorf in Deutschland ist und unter welchem Aufwand es entstand, mit welcher langen Vorgeschichte. Einige der Tierpark-Mitarbeiter sind dafür nämlich in Tibet gewesen, haben sich angesehen, wie die Häuser dort gebaut sind, welche Tiere da leben, wie die Menschen ihr Leben aufbauen.

Oberstes Ziel war immer, den Besuchern eine Vorstellung und ein Gefühl für die Menschen und Tiere zu vermitteln. So ist das Tibetdorf mehr als nur Teil eines Tierparks. Sandra Jahnke ist Görlitzerin und hat eine starke Beziehung zu Tibet. Die Rückkehrerin, die viele Jahre in Frankfurt (Main) lebte, hatte im März dieses Jahres in der Nikolaivorstadt ein Zentrum für Achtsamkeit und Mitgefühl eröffnet. Sie ist selbst Tibet-Fan und bekennende Buddhistin. Zum Tierpark hat sie recht schnell Kontakt aufgebaut, weil er sich dieses Themas so annimmt. So ist die 41-Jährige unter anderem Patin für Yak Tara. Und Sandra Jahnke war es auch, die die Verbindung zum Tibethaus Deutschland in Frankfurt/Main hergestellt hat – einer Einrichtung, die sich als Kulturinstitut und Begegnungs- und Studienzentrum versteht. Hier können Besucher die alte und moderne Kultur Tibets kennenlernen.

Sandra Jahnke ist auch nach ihrer Heimkehr nach Görlitz Mitglied im Verein Tibethaus Deutschland geblieben, an den die Tibethaus Kulturstiftung geknüpft ist. Von ihr kommen am Sonnabend Elke Hessel und Dr. Karsten Schmidt nach Görlitz. Neben einem Besuch in Sandra Jahnkes Zentrum steht natürlich ein Besuch im Tibetdorf an. Es wird nicht nur ein Rundgang sein, sondern ein Erfahrungsaustausch. Marketingfragen sollen dabei eine Rolle spielen, vielleicht gibt es Ideen, wie Tibet den Tierparkbesuchern noch besser vermittelt werden kann. Geplant ist außerdem ein Interview, das Elke Hesse mit Tierparkchef Sven Hammer führen wird – für „Chökor“, einem halbjährlich erscheinenden Magazin über Tibet-Themen. Karsten Schmidt wird zudem einen Vortrag halten: „Wer ist Buddha?“ Dieser Frage geht der Religionswissenschaftler am Sonnabend auf den Grund.

„Der Buddhismus ist ein Teil von Tibet und deshalb auch für den Tierpark mit seinem einzigartigen Tibetdorf aktuell“, sagt Corinna Eußner, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Zoopädagogik. So lädt der Tierpark am Sonnabend ab 17 Uhr dazu ein, das tibetische Dorf im abendlichen Ambiente zu erkunden. Neben traditioneller deutscher Verköstigung kann im tibetischen Haus am Sonnabend auch die Herstellung von traditionellem „Tsampa“ beobachtet werden – einem tibetischen Grundnahrungsmittel.

Die 12 Euro Eintritt (7 Euro ermäßigt) für den Tibet-Abend kommen übrigens dem Tierpark zugute, der noch immer mit den schweren Sturmschäden zu kämpfen hat. „Herwart“, der am 29. Oktober über die Region hinwegfegte, hatte dafür gesorgt, dass zum ersten Mal in seiner Geschichte der Tierpark geschlossen bleiben musste. Bäume waren auf Gehege, Wege und Tierhäuser gestürzt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Hauch von Buddha im Naturschutz-Tierpark Görlitz: am Sonnabend von 18.30 bis 20 Uhr Vortrag von Karsten Schmidt in der Zooschule des Tierparks

