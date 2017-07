Hoher Besuch erwartet Seinen 20. Geburtstag will der Treibhaus-Verein im Herbst groß feiern. Sogar Staatsministerin Stange hat sich angekündigt.

Das Haus der Demokratie in der Bahnhofstraße. 2001 mietete Treibhaus das Erdgeschoss, 2008 wurde das Gebäude gekauft. © Franziska Klemenz

Die Sekunden laufen rückwärts. Zehn, neun, acht. Davor stehen die Stunden und Tage. Auf der Website des Treibhaus-Vereins informiert ein Zähler sekundengenau darüber, wie lange es noch dauert. Anfang September ist es so weit. Dann wird der Treibhaus-Verein kein Teenager mehr sein. Eine zwei wird vor dem Alter stehen. 20 Jahre. So lange ist es her, dass eine Gruppe von weniger als 30 Leuten sich zusammenschloss. „Damals waren Jugendclubs in der Gegend mit Neonazis durchsetzt“, sagt Andreas Brauneis, Vorsitzender des Treibhaus-Vereins.

Der 22-Jährige kam durch seine älteren Brüder dazu, engagiert sich seit Jahren für den Verein und das Café Courage im Haus der Demokratie. Dort in der Bahnhofstraße empfangen der Lehramtsstudent und die stellvertretende Kreisvorsitzende der Linken, Marika Tändler-Walenta, zur Informationsrunde. Noch ist der Saal fast leer. Die beiden sitzen auf einer braunen Ledercouch, vor ihnen liegen weiße Briefe mit Einladungskarten. Bald wird der Saal voll sein. Am 1. September würdigt Eva-Maria Stange, SPD-Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, das Jubiläum bei einem großen Empfang.

Für den 2. September ist ein Tag der offenen Tür geplant, an dem Besucher erfahren, wofür der Verein steht und welche Projekte er betreut. Neben Kultur- und politischer Bildungsarbeit liegen dem Verein zwei weitere Initiativen am Herzen. „Willkommen in Döbeln“ hilft Flüchtlingen und Migranten. „Fit gegen Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz“ (FAIR) knüpft an eine der Gründungsaufgaben an. Schon 1997 vernetzten die Vereinsmitglieder ländliche Bündnisse gegen rechts. 2001 mieteten sie das Erdgeschoss, um mit dem Café Courage einen Ort zu schaffen, an dem junge Leute einander begegnen können. 2008 schließlich konnte der eigens gegründete Verein „Haus der Demokratie“ das Gebäude in der Bahnhofstraße kaufen. Dank Spenden. Neben dem Café Courage im Erdgeschoss gibt es in den oberen Stockwerken etwa Büroräume für inzwischen elf Angestellte, eine Siebdruckwerkstatt, einen Band- und einen Radioraum. Vieles hat sich getan. Die junge Subkultur ist etabliert, ein Döbeln ohne kaum mehr denkbar. Nur die Finanzen bleiben Sorgenkind. Oft hilft die Linke.

Dank privater Spender konnte der Verein eine Chronologie der 20 Jahre Treibhaus in Auftrag geben, die die Theaterpädagogin Janny Fuchs gerade anfertigt. Zum 20. Geburtstag gibt es vom Kulturraum, der den Verein institutionell unterstützt, 5 000 Euro extra. Neben festlichem Empfang und Tag der offenen Tür ist für den 9. September schließlich noch eine große Party geplant. Die Uhr bis zum Geburtstag tickt wirklich immer lauter. Nicht nur im Netz.

