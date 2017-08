Hoher Besuch bei Grundsteinlegung Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat sich für den 17. August in der Hohwaldklinik angekündigt. Dort wird ein neuer OP-Trakt gebaut.

Asklepios als Klinikbetreiber investiert im Hohwald rund sieben Millionen Euro. © Frank Baldauf

Sachsens Ministerpräsident wird zur Grundsteinlegung des neuen OP-Traktes in die Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald nach Neustadt kommen. Das kündigt Geschäftsführer Stefan Härtel an. Neben Stanislaw Tillich werden weitere Vertreter aus Wirtschaft und Politik zum offiziellen Baustart am Donnerstag, dem 17. August, dabei sein.

Die Hohwaldklinik will sich vergrößern und dafür zwei neue, moderne Operationssäle bauen. Entstehen wird der Anbau an der Ostseite des Krankenhauskomplexes, noch vor dem hinteren Parkplatz. In diesem wird auch der Aufwachraum, in dem die operierten Patienten zu sich kommen, erweitert. Für die Ärzte und Pfleger werden zudem größere Personalumkleiden und Personalräume zur Verfügung gestellt. Einige vorbereitende Arbeiten konnten in den letzten Wochen schon abgeschlossen werden. Sie dienten vor allem der Sicherung der historischen Gebäudesubstanz des Fachkrankenhauses.

Die Asklepios-Klinik investiert rund sieben Millionen Euro in das Großprojekt. Nach der Fertigstellung können die Ärzte dann mehr Patienten behandeln und Operationen durchführen, kündigt der Geschäftsführer an. (SZ/nr)

