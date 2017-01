Hoher Besuch bei Freitaler Tafel Der Verein streitet sich mit der Stadt wegen eines Zuschusses. Ein Bundestagsabgeordneter will nun schlichten.

Um die Kosten zur Reparatur dieses Kühlfahrzeugs streiten sich Stadt und Tafel. Linken-Bundestagsabgeordneter André Hahn ließ sich die Situation am Mittwoch von Tafelchefin Karin Rauschenbach erklären. © Andreas Weihs

Der Besuch von André Hahn bei der Freitaler Tafel am Mittwochmittag ist nicht ganz ohne Hintergedanken angesetzt. Der 53-Jährige aus Gohrisch sitzt für die Linken im Bundestag und will im Herbst wiedergewählt werden. Ein Abstecher zu einem Verein, der in Freital rund 800 bedürftige Menschen betreut, ihnen günstig Lebensmittel verkauft und bei Behördengängen hilft, passt da ganz gut in den Terminkalender. Zudem kann Hahn Stellung beziehen in einer Debatte, die zumindest einen Teil von Freital derzeit arg bewegt.

In der vergangenen Woche hatte der Finanzausschuss des Stadtrats einen Antrag von Tafel-Chefin Karin Rauschenbach mehrheitlich abgelehnt. Sie wollte rund 2 400 Euro für die Reparatur eines Kühlfahrzeugs haben. Der Wagen war im vergangenen Jahr bei einem Unfall kaputt gegangen. Rauschenbach wirft der Stadt nun vor, die Arbeit der Tafel nicht zu würdigen. Die Stadt kontert, dass der Antrag nicht richtig begründet gewesen sei. Es fehlte angeblich der Nachweis, dass das Geld tatsächlich gebraucht wird.

Auch Hahn hat dazu seine Meinung. „Dabei ging es um eine Nothilfe“, sagt er-. „Um in solch einem Fall Geld zu bekommen, muss sich ein Verein nicht komplett nackig machen.“ Die Freitaler Tafel müsse nicht, wie von der Stadt zum Beispiel gefordert, alle Finanzen offenlegen. Er kritisiert auch die Richtlinien der Stadt zur Förderung von Vereinen. Dabei handelt es sich um eine Art Regelwerk, wer oder was Zuschüsse bekommen darf. Zum Beispiel ist dort von der „Beachtung von Natur-, Umwelt- und Klimaschutzbelangen“ die Rede oder von der „Bewahrung und Pflege örtlicher Traditionen beziehungsweise regionalen Brauchtums“. Kein Verein könne bei der Antragstellung alle Punkte erfüllen. „Das ist eine Ermessensfrage.“ Der Umgang mit dem Antrag der Freitaler Tafel sieht Hahn als symptomatisch für den Umgang der Stadt mit dem Verein.

Eine Frage des Willens?

„Es ist eigentlich das Schlimme, dass es Tafeln überhaupt geben muss“, so der Politiker. Aber die Stadt müsse akzeptieren, dass der Verein eine wichtige Arbeit in Freital leiste. Im konkreten Fall hätte er sich gewünscht, dass Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) aus seinem eigenen Budget eine Hilfe für die Tafel lockermacht. „Der Oberbürgermeister muss ja nicht bei jeder kleinen Summe den Stadtrat fragen, ob er das darf“, so Hahn. Dies wäre ein Zeichen für die Anerkennung der Arbeit gewesen. „Das ist eine Frage des Willens. Das hätte man anders lösen können.“ Wie Tafel-Chefin Rauschenbach betonte, habe ihr Verein seit der Gründung 2015 nur einmal eine Förderung von der Stadt in Höhe von hundert Euro bekommen. Oberbürgermeister Rumberg habe die Ausgabestelle an der Dresdner Straße noch nie besucht.

Hahn will sich nun dafür starkmachen, dass Tafel und Rathausspitze wieder miteinander statt nur übereinander reden. Er habe schon mehrfach um einen Termin beim Oberbürgermeister gebeten, sei aber immer wieder abgeblitzt. „So etwas kenne ich aus dem gesamten Landkreis nicht“, so Hahn. Er fordert, dass die Freitaler Tafel eine jährliche Unterstützung von der Stadt bekommt. Zusätzlich versprach er am Mittwoch mehrere Hundert Euro aus einem Fonds der Linken-Bundestagsfraktion.

Das kaputt gegangene Kühlfahrzeug hat die Tafel zwischenzeitlich aus eigenen Mitteln repariert. Den geplanten Kauf einer neuen Kühlzelle musste der Verein deswegen verschieben.

