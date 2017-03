Hohenhaus-Gärtnerei kann bebaut werden Auf dem Grundstück an der Mittleren Bergstraße sollen Wohnhäuser entstehen. Im zweiten Anlauf.

Ein interessanter Wohnstandort. Auf dem Gelände der ehemalige Gärtnerei auf der Mittleren Bergstraße unterhalb vom Hohenhaus in Radebeul will ein Investor bauen. © Arvid Müller

Wer hier mal wohnen wird, ist schon jetzt zu beneiden. Eine recht selten befahrene Straße, viel Grün, ein schöner Blick ins Elbtal, schicke Häuser in der Nachbarschaft. Das brachliegende Gelände der Hohenhaus-Gärtnerei auf der Mittleren Bergstraße, Ecke Hohenhausweg scheint ein geradezu idealer Platz für Wohnhäuser zu sein. Selbst bei exklusiveren Wünschen.

Wenig verwunderlich also, dass sich der Stadtrat mit dem Thema Bebauungsplan für diese Fläche beschäftigt. Allerdings schon zum zweiten Mal. Bereits im vergangenen Frühjahr wollte ein Investor, die Mediba Bau- und Projektgesellschaft GmbH, auf dem Gärtnerei-Gelände aktiv werden und stellte den Antrag für einen solchen Plan. Doch der Stadtrat lehnte das damals ab. Wenn auch ganz knapp.

Diese Woche kam das Thema wieder auf die Tagesordnung. Die Fraktion Bürgerforum/Grüne hatte beantragt, dass die Verwaltung einen vorhabenbezogenen B-Plan zum Wohnstandort ehemalige Gärtnerei Hohenhaus vorbereitet und dazu Gespräche mit der Mediba führt. Auf der Grundlage der im Mai 2016 vorgestellten Ziele des Investors. Darin hieß es, drei Einfamilienhäuser sollen gebaut, das unter Denkmalschutz stehende Gärtnerhaus saniert und der Schornstein erhalten werden.

Die aktuellen Pläne hat Eva Oehmichen, Bürgerforum/Grüne, noch nicht gesehen. Einen Anstoß für den Antrag ihrer Fraktion bildete der Verkauf des Areals. Denn inzwischen gehört die Fläche – zuvor im Besitz von Hohenhaus-Eigentümer Thomas Schmidt – der Mediba GmbH. So seien Baubegehrlichkeiten zu erwarten, die die Stadt nicht abweisen könne, sagt Eva Oehmichen. Deshalb werde eine Bauleitplanung für diesen Bereich gebraucht. Die wurde von ihrer Fraktion bereits beim ersten Anlauf 2016 befürwortet, um der Gefahr des Zubauens zu begegnen. Was aus ihrer Sicht erneut zu befürchten ist, wenn die Stadt nichts reguliert. Würde beispielsweise der Investor eine Wohnbebauung nach Paragraf 34 Baugesetzbuch durchsetzen, könnten durchaus zwei Reihen Häuser entstehen. Das wäre total daneben.

Grundsätzlich steht die Fraktionschefin einer angemessenen Bebauung offen gegenüber. Sie passt dort hin, sagt sie, und verweist auf die Grundstücke rechts und links der ehemaligen Gärtnerei. Eva Oehmichen hätte es auch gut gefunden, wenn sich wieder eine Gärtnerei ansiedelt, sieht das aber als illusorisch an.

Jan Mücke, FDP, bekräftigt das. Auch er würde gern einen solchen Betrieb dort sehen. Doch in den vergangenen 25 Jahren sei keine Gärtnerei mehr entstanden, da mache es Sinn, die Fläche einer geordneten Entwicklung zuzuführen. Wobei sich großflächiger mehrgeschossiger Wohnungsbau auf dem sensiblen Areal verbiete. Aber Radebeul brauche neue attraktive Wohnlagen, um die Menschen hier zu halten.

Für Thomas Gey, SPD, ist der Vorstoß von Bürgerforum/Grüne kein Grund zur Freude. Die Fläche sollte seiner Auffassung nach nicht unbedingt bebaut werden. Allerdings ist auch er informiert, dass der Investor seine Baupläne auf dem Gerichtsweg durchsetzen könnte. Doch da die Gärtnerei Außengebiet ist, befürwortet er den geforderten Bebauungsplan nicht.

Auch OB Bert Wendsche (parteilos) setzt Innen- vor Außenentwicklung. Letzteres treffe auf die Gärtnerei zu, die direkt in der Natur, am Hang, liegt. Noch wichtiger ist ihm jedoch das Verfahren, das sich mit dem beantragten Plan verbindet. Vorhabenbezogen bedeute, dass der Investor die Pläne macht, dass das Heft des Handelns bei ihm liegt. Lieber aber würde die Stadt selbst sagen, was werden soll. Und mit einem klassischen kommunalen Bebauungsplan den Rahmen vorgeben, dann schauen, wer als Bauherr Interesse dafür hat. Deshalb enthält sich der OB der Stimme.

Trotz der Befürchtungen, mit der Zustimmung könnten grundsätzliche Festlegungen zum Außenbereich überhaupt aufgeweicht werden, entschied sich diesmal eine klare Mehrheit der Stadträte für den Bebauungsplan.

