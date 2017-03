Hoheiten werden bevorzugt Oder warum die drei Hübschen ihren Wein einen Monat vor allen anderen bekommen.

Genau wie auf dem gezeichneten Etikett für den Hoheitenwein: Weinkönigin Friederike Wachtel in der Mitte und die Weinprinzessinnen Anna Bräunig (rechts) und Sandra Ruhland daneben im Radebeuler Weingut Hoflößnitz, woher der Wein stammt. © Arvid Müller

Krönchen im brünetten Haar, schön lächeln und eine Weinflasche mit ihrem besonderen Etikett vorzeigen. Das war am Dienstagvormittag die Aufgabe von den drei sächsischen Weinhoheiten – Friederike Wachtel, die Königin, und den beiden Weinprinzessinnen Anna Bräunig und Sandra Ruhland. Anlässe gab es zwei: Der neue Wein der Fräuleins ist in der Flasche und der sächsische Weinbauverband wollte schon mal mit seinen Veranstaltungen für 2017 klingeln und nach dem pestizidgetrübten 2016 wieder frohere Nachrichten verkünden.

Was den Hoheitenwein betrifft, so werden die drei jungen Frauen absolut bevorzugt. Nicht nur, dass sie beim Kellermeister der Hoflößnitz, Felix Hößelbarth, mitbestimmen konnten, wie der Schieler in seinem Verschnitt aus Regent und Johanniter schmecken soll. Sie bekommen ihr Deputat an Kisten auch einen Monat eher als jeder andere.

Der Auftritt im Bio-Weingut Hoflößnitz ist einer der frühen für die Weinkönigin und ihre Kolleginnen. In den nächsten Wochen wird nämlich werbemäßig richtig durchgestartet. Mindestens jedes Wochenende wird an einem anderen Ort der sächsische Wein gepriesen – und dafür braucht es freilich auch einen aktuellen Wein zum Verkosten. Extra dafür hat Kellermeister Hößelbarth eine Sondercharge für die Drei abgefüllt. Und weil das nicht nur irgendeine Flasche vom Schieler sein soll, ziert das Gefäß ein Etikett, auf welchem die Weinhoheiten im gezeichneten Porträt verewigt sind.

In gut vier Wochen wird es den besonderen Wein dann auch für jedermann geben. 8 600 Flaschen sollen es werden, zum Preis von je 11,50 Euro. Üblicherweise füllt die Hoflößnitz schon im März ihren Wein ab. In diesem Jahr dauert das länger. Die Prüfungen bei der Landesuntersuchungsanstalt nehmen bis zu vier Wochen in Anspruch. Lediglich das Abfüllen des Hoheitenweins fürs Werben ist schon durch.

Die akribische Untersuchung des sächsischen Weins in den staatlichen Laboren ist dem Ärger mit einigen wenigen Winzern geschuldet, die nicht erlaubte Pflanzenschutzmittel eingesetzt hatten und deren Tun im vorigen Jahr für einen sogenannten Weinskandal sorgte.

Von solchen Schlagzeilen wollen die Weinbauern Sachsens nicht nur weg, sie haben auch neue Ideen und Veranstaltungen entwickelt, um ihre vielfach mühselig von Steillagen geernteten Weine an die Weintrinker zu bringen. Lars Klitzsch, Vizevorsitzender vom Weinbauverband sagt, was beispielsweise bevorsteht: Am 5. Mai gibt es in der Börse Coswig eine große gemeinsame Jungweinprobe, auf welcher die etwa 200 Weine und Sekte des 2016er- Jahrgangs von Besuchern verkostet werden können. Der Vorverkauf für die wichtigste Veranstaltung des Weinbauverbandes Sachsen und die größte Weinmesse Ostdeutschlands außerhalb Berlins habe bereits begonnen. „Hier werden sich die sächsischen Winzer gemeinsam mit ihren Kollegen aus Saale-Unstrut vorstellen“, so Klitzsch. Zuvor findet am 25. März auf Schloss Wackerbarth, der Sächsische Weinbautag statt, an dem auch ein detaillierter Abschlussbericht zum Erntejahr 2016 veröffentlicht und der neue Vorstand des Verbandes gewählt wird. Ein Wochenende, auf welchem die drei Weinhoheiten wieder ihren großen Auftritt haben und den Hoflößnitz-Schieler anbieten.

www.weinbauverband-sachsen.de

zur Startseite