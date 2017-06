Hohe Waldbrandgefahr im Landkreis Seit dieser Woche gilt im Landkreis Bautzen die Warnstufe 4.

Ende Mai brannte es bereits in einem Waldstück bei Bischofswerda. © Rocci Klein

Mit der anhaltenden Hitze und Trockenheitist die Waldbrandgefahr im Landkreis Bautzen stark gestiegen: Am Dienstag wird bereits mit dem Erreichen der Warnstufe 4 für das gesamte Kreisgebiet gerechnet, teilt das Landratsamt mit. Das ist die zweithöchste auf der Skala des Deutschen Wetterdienstes von 1 bis 5. Der Landkreis hat alle Feuerwachtürme besetzt und das automatische Waldbrandfrüherkennungssystem in Betrieb genommen.

Die höchste Gefahr besteht in den trockenen Kiefernwäldern im Norden des Kreises. Wanderern und Spaziergängern wird empfohlen, die Wälder dort möglichst zu meiden. Auf keinen Fall dürfen Waldbesucher die Wege verlassen. Selbstverständlich sind das Rauchen und der Umgang mit Feuer streng untersagt.

Den ersten Waldbrand im Kreis hat es bereits am Wochenende gegeben: Am späten Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr in ein Waldstück im Nebelschützer Ortsteil Piskowitz ausrücken. In der Nähe einer Kiesgrube brannte auf einer Fläche von 20 mal 20 Metern der Waldboden samt Ästen und Reisig. Wer oder was den Brand ausgelöst hat, ermittelt jetzt die Polizei.

Im Landratsamt wird auch in den kommenden Tagen mit einer hohen Brandgefahr in den Wäldern gerechnet. (SZ/ju)

