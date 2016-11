Hohe Straße voll gesperrt Bis 9. Dezember erfolgt hier der Einbau einer neuen Fahrbahndecke. Die Straße ist in zwei Abschnitten dicht.

Die Busse der Verkehrsgesellschaft kommen noch aus dem Depot, der Zugang zur Gymnasium-Außenstelle und zum Behördenzentrum bleibt gewährleistet. Dennoch ist die Hohe Straße in zwei Bauabschnitten dicht, denn hier erfolgt derzeit ein Deckenbau zur Verbesserung des Straßenzustandes. 79 Anlieger wurden informiert. Die PS Pflaster- und Straßenbau GmbH Wülknitz ist mit dem Einbau einer neuen Fahrbahndecke in den fehlenden Bereichen beauftragt worden. Der erste Bauabschnitt erfolgt seit gestern bis Freitag zwischen Sterngasse und Albertstraße, der zweite Abschnitt schließt sich am Montag bis Freitag kommender Woche zwischen Thomas-Mann-Straße und Gartenweg an. Eine Umleitung wird über die Thomas-Mann-Straße und Albertstraße eingerichtet. Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Berücksichtigung der Sperrung und um Verständnis gebeten. Die Stadt hat auf eine rasche Umsetzung gedrungen. Der Auftrag wurde für rund 47 000 Euro vergeben.

