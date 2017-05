Hohe Straße erhält Asphaltdecke Der Belag wird auf dem Rad- und Wanderweg zwischen Hertigswalde und Lichtenhain aufgebracht – allerdings nur auf Teilabschnitten.

© Archiv: dpa

In dieser Woche wird auf zwei Teilbereichen der Hohen Straße zwischen Hertigswalde und Lichtenhain der Asphalt eingebaut. Darüber informiert das Tiefbauamt der Stadt Sebnitz. Zuletzt erfolgten die nötigen Vorarbeiten am Abschnitt von Hertigswalde bis zur Waldgrenze. Nach dem Asphalteinbau sollen weitere Zwischenstücke mit einer sandgeschlämmten Schotterdecke profiliert werden. Ein flacher Abschnitt im Wald ist nicht Teil der Baumaßnahme, wie Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) erklärte. Dort seien die Schäden nicht so gravierend. Der Teil soll später im Rahmen der Wegeunterhaltung ausgebessert werden. Zudem sei die Lagerung von Baumaterial an den Feldrändern mit den Eigentümern abgesprochen. CDU-Stadtrat Wilhelm Baues hatte in der Stadtratssitzung nachgefragt. Bei den Bauarbeiten werden die Steilstücken des Rad- und Wanderwegs asphaltiert. Eine komplette Versiegelung war aus Naturschutzgründen nicht zulässig. Die Arbeiten werden bis Mitte Juni dauern. (kc/SZ/dis)

