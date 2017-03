Hohe Strafen für Drogenschmuggler In Sohland ist Crystal im großen Stil über die Grenze geschmuggelt worden. Das Landgericht gibt nur einem der Angeklagten eine zweite Chance.

Symbolbild: Eine Mitarbeiterin des Zollfahndungsamtes Dresden hält sichergestelltes N-Methylamphetamin (umgangssprachlich abgekürzt Meth oder Crystal) in den Händen. © dpa

Eindringliche Worte richtete der Vorsitzende der Jugendstrafkammer, Friedrich Graf Stolberg, bei der Urteilsverkündung jetzt im Bautzener Crystal-Prozess an den Angeklagten Benjamin J. „Wir sind fest der Überzeugung, dass Sie keine Straftaten mehr begehen werden. Deshalb setzen wir Ihre Jugendstrafe auf drei Jahre Bewährung aus“, sagte der Richter dem jungen Mann. Die anderen vier Täter, die sich wegen Drogenschmuggel und -handel in 100 Fällen vor dem Landgericht Bautzen verantworten mussten, erhielten hohe Freiheits- und Jugendstrafen von zweieinhalb, drei und dreieinhalb Jahren.

In einem Fall gingen die Richter sogar aufgrund der Vielzahl der Straftaten über die Forderungen der Staatsanwaltschaft. „Das kommt nicht oft vor“, sagte Richter Stolberg bei der Urteilsverkündung.

Vorgeworfen wurde den fünf Männern zwischen 22 und 27 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen, Crystal in Tschechien erworben zu haben, um es dann in Bautzen zu verkaufen. Im Tatzeitraum von knapp drei Jahren sollen synthetische Drogen im Wert von über 180 000 Euro den Besitzer gewechselt haben. Zwischen Januar 2013 und Sommer 2014 holten sie den Stoff aus Rozany, dem tschechischen Nachbarort von Sohland/Spree. Nach einer Razzia durch die Polizei versiegte diese Quelle. Den Kontakt zum Lieferanten nach Liberec soll der Mitangeklagte Ömer G. hergestellt haben. Dieser bestreitet auch nach sechs Verhandlungsterminen allerdings jegliche Tatbeteiligung.

Die anderen Angeklagten haben dagegen Geständnisse abgelegt und sogar durch ihre Aussagen weitere Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt. „Wir haben diese Verfahren an die tschechischen Behörden abgegeben. Wir haben keine Zweifel an den Aussagen von S. und T.“, sagt Staatsanwalt Peter Müller. Das Gericht stimmte diesen Ausführungen zu.

Benjamin J. verfolgte die mahnenden Worte des Richters an ihn genau. Denn seine Bewährungszeit ist mit hohen Auflagen verbunden. So muss er unter anderem seine Einstiegsqualifizierung fortsetzen und eine Berufsausbildung beginnen. Regelmäßiger Kontakt zum Bewährungshelfer und zur Suchtberatung wurden ebenfalls für die zweite Chance angeordnet. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. (SZ)

