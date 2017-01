Hohe Strafe für Drogendealer Ein junger Mann hat Haschisch an ein 15 Jahre altes Mädchen verkauft. Da verstehen die Richter keinen Spaß.

© Symbolbild: dpa

Ayman B. scheint nicht lange herumzufackeln. Der 24-jährige Tunesier war gerade einen Monat in Deutschland. Im August vergangenen Jahres wurde er beobachtet, wie er am Wiener Platz mit Drogen handelte und noch am gleichen Tag verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Dort bekommt er nun regelmäßig Besuch von einer jungen Dresdnerin, die er in den wenigen Wochen zuvor kennengelernt haben muss. 2014 sei er von Tunesien zunächst nach Italien geflüchtet. Dort habe er eine Freundin, die bereits ein Kind von ihm bekommen hatte. Weil es Probleme in der Familie der Italienerin gab, sei er 2016 zunächst in die Schweiz und dann weiter nach Deutschland gereist – das sagte der Mann in seinem Prozess am Amtsgericht Dresden. Dort ging es aber ausschließlich um seine Drogengeschichten vom August.

Laut Anklage wurde der 24-Jährige an jenem Tag mehrfach straffällig. Gegen 16 Uhr beobachteten Zivilpolizisten, wie er ein knappes Gramm Haschisch an ein erst 15 Jahre altes Mädchen verkaufte. Später verkaufte er auch zweieinhalb Gramm an Abnehmer, die volljährig waren. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte gewerbsmäßig Drogen verkauft. Das macht die Sache „teuer“. Die Mindeststrafe für eine gewerbsmäßige Abgabe von Drogen an Minderjährige beträgt zwei Jahre.

Der Angeklagte sagte, er habe die Drogen für sich gekauft. Er habe nicht vorgehabt, damit zu handeln, sei jedoch gefragt worden. Das war wenig glaubhaft. Denn die Polizisten hatten ihn beobachtet, wie er das Haschisch aus einem Versteck in einem Baum geholt hatte.

Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Richter Roland Wirlitsch sprach von einer hohen Dreistigkeit. B. sei in wenigen Wochen Teil der organisierten Kriminalität geworden.

zur Startseite