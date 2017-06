Hohe Hürden für neues Freiluftmuseum In Nickern sollen die ersten Menschen im Elbtal gesiedelt haben. Nun gibt es Streit, wie daran gedacht werden soll.

Eigentlich sollten die Pläne für ein neues Freiluftmuseum im Dresdner Süden schon weit fortgeschritten sein. Bereits Ende 2013 stellte der Nickerner Steffen Bösnecker seine Ideen für einen Wanderweg und ein Museum vor. Dort sollten die Dresdner von den frühzeitlichen Siedlungen in Nickern erfahren. Funde zeigen, dass hier bereits zur Jungsteinzeit, also 10 000 Jahre vor Christus, Menschen gelebt haben. Auf einem Grundstück an der Fritz-Meinhardt-Straße sollte eine der damals typischen Kreisgrabenanlagen nachgebaut werden.

Doch ob es überhaupt dazu kommt, ist derzeit offener den je. „Aus Sicht der Stadt wird die Errichtung einer Kreisgrabenanlage kritisch gesehen, da sie eine Überlieferungssituation fingiert, die real nicht gegeben ist“, teilt Stadtsprecher Karl Schuricht mit. Zu dem Wanderweg habe es Überlegungen gegeben, ohne dass über die Kosten gesprochen wurde. Dazu kommt, dass die Stadt das Grundstück für den Nachbau mittlerweile als Freifläche definiert hat. Hier darf also nicht mehr gebaut werden. Wiese, Pflanzen und Sträucher müssen erhalten bleiben. Sollte also doch hier ein Museum entstehen, müsste für diese Fläche ein Ausgleich gefunden werden. Das ist eine zusätzliche Hürde für die Befürworter.

Steffen Bösnecker gibt dennoch nicht auf. Mit Ausstellungen und Flyern wirbt er für das Vorhaben. Am 15. Juni, 19 Uhr, findet zudem ein öffentlicher Themenabend im Schloss Nickern, Altnickern 36, statt. Dort sollen Bürger, Historiker und Planer über die Siedlungsgeschichte und den Umgang damit diskutieren. (SZ/acs)

zur Startseite