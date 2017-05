Hohe Hürde wartet auf Kamenz In der Landesliga muss Einheit gegen den Tabellenvierten Hohenstein-Ernstthal antreten.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesliga. Am 25. Spieltag der Fußball-Landesliga ist das Spitzenquartett unter sich. Am Sonnabend gastiert der Tabellenzweite Einheit Kamenz ab 13.15 Uhr beim VfL Hohenstein-Ernstthal (4.). Einen Tag später empfängt der FC Grimma (3.) den ungeschlagenen Spitzenreiter FC Eilenburg, der zehn Punkte vor Kamenz rangiert. Grimma hat im Vergleich zu Einheit drei Zähler weniger auf dem Konto, aber auch eine Partie weniger bestritten. Am Dienstag bestritt Hohenstein-Ernstthal seine Nachholpartie beim BSC Rapid Chemnitz (3:3). Erst in der Nachspielzeit kassierte der Tabellenvierte den Ausgleich. Unter den Torschützen waren auch der Liga-Torschützenbeste Marc Benduhn, der bisher 18 Saisontreffer für den VfL markierte, sowie der Ex-Kamenzer Florian Mielke (17). Bester Torschütze der Lessingstädter ist derzeit Sebastian Heine mit zehn Treffern. (js)

