Aus dem Gerichtssaal Hohe Geldstrafe für Unfallfahrer Ein Mann aus Mittweida stand wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung vor Gericht.

© Symbolbild/André Braun

Am 17. Juli 2016 gegen 11.15 Uhr fuhr der Angeklagte mit seinem VW-Kleintransporter auf der Straße 201 von Mittweida in Richtung Hainichen. Infolge von Unaufmerksamkeit oder zu hoher Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in der Nähe von Rossau ins Schleudern. Der Fahrer versuchte, gegenzulenken. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Ford Fiesta zusammen. Fahrerin und Beifahrerin des Ford wurden schwer verletzt. Eine weitere Insassin starb noch an der Unfallstelle. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen des Vorfalls stand der Unfallfahrer vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen.

Gleich zu Beginn der Verhandlung gestand der Angeklagte die Tat. „Ich kam zu weit nach rechts aufs Bankett“, sagte er. „Ich versuchte, wieder rauszukommen und kam nach links von der Fahrbahn ab.“ Ob zu hohe Geschwindigkeit oder Unaufmerksamkeit Schuld an dem Unfall war, konnte er nicht sagen. An das genaue Unfallgeschehen erinnert er sich nicht mehr. „Ich bin zwischen 80 und 90 Stundenkilometer gefahren“, sagte er. Laut Unfallgutachten hatte sein Fahrzeug eine Geschwindigkeit von mindestens 90 Stundenkilometer. Die Fordfahrerin war mit etwa 70 km/h unterwegs. Erlaubt sind 100 Stundenkilometer. Zur Tatzeit war die Straße feucht. Der Kleintransporter hatte auf der Vorderachse zwei verschiedene Reifen aufgezogen. Obwohl das nicht verboten ist, kann auch das zum Unfall beigetragen haben. Die genaue Unfallursache wurde nicht festgestellt. Vermutlich haben Unaufmerksamkeit, eine den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit und die unterschiedlichen Reifen zu dem Geschehen beigetragen.

Dem Angeklagten tut der Vorfall unermesslich leid. Mehrfach entschuldigt er sich bei den Geschädigten und er hofft, dass ihre Gesundheit vollständig wieder hergestellt werden kann. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall unter anderem einen offenen Oberschenkelbruch, eine Fraktur der Kniescheibe und des Knöchels sowie ein Halswirbeltrauma. Ihre Tochter, die Beifahrerin war, zog sich einen Rückenwirbelbruch und weitere Verletzungen zu. Die bei dem Unfall getötete Frau war 78 Jahre alt und die Mutter der Fordfahrerin sowie die Oma der Beifahrerin. Sie starb durch Blut- und Luftansammlungen im Brustraum, die sie sich bei dem Aufprall zugezogen hatte.

Richterin Magdalena Richter verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 14 700 Euro (210 Tagessätze zu 70 Euro). Sie kommt damit der Forderung von Staatsanwalt Marcus Schori nach, der auf Gleiches plädierte. Außerdem erhielt der Angeklagte für einen Monat Fahrverbot. Verteidiger Rechtsanwalt Marco Wich aus Mittweida wollte seinen Mandanten nur zu einer Geldstrafe von 2 400 Euro (80 Tagessätze zu 30 Euro) verurteilt sehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

