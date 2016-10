Hohe Ehre für einen Unermüdlichen Das Prager Außenministerium verleiht Klaus Fiedler die silberne Jan-Masaryk-Medaille – für ganz besondere Verdienste.

Klaus Fiedler. © Marko Förster

Am Freitag konnte Klaus Fiedler, SPD-Urgestein aus Pirna, schon wieder scherzen. „Das ist ganz schön schwer, das Ding“ kalauerte er und wog bedeutungsschwer etwas Gewichtiges in seinen Händen. Tags zuvor war ihm das Lachen kurz entfallen, weil er so überrascht war: Bei der Eröffnungsveranstaltung zu den 18. deutsch-tschechischen Kulturtagen in der Dresdner Dreikönigskirche wurde dem unermüdlichen Völkerverständiger eine besondere Ehre zuteil. Jiri Kudela, Generalkonsul der Tschechischen Republik, überreichte einem sichtlich verdutzten Klaus Fiedler die Jan-Masaryk-Medaille des Prager Außenministeriums in Silber. Diese Medaille ist eine der höchsten Auszeichnungen, die auch Nicht-Tschechen erhalten können.

Das Nachbarland würdigt damit Fiedlers Verdienste um die deutsch-tschechische Verständigung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in zahlreichen Projekten. Zudem habe sich Fiedler, so die Begründung der Preisverleiher, um die langjährige Förderung des Ansehens Tschechiens im Ausland verdient gemacht. Nicht nur beim Preisträger, auch bei den Genossen im Kreisverband kommt derlei Nachricht gut an. „Wir gratulieren Klaus Fiedler zu dieser hohen Anerkennung und bedanken uns für sein jahrelanges und unermüdliches Engagement“, sagt Ralf Wätzig, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes.

Die Liste der Aufgaben, denen sich Fiedler verschrieben hat, ist in der Tat lang: Seit Jahren koordiniert er die SPD-Arbeitsgemeinschaft Elbe-Labe und macht sich mit dieser gegen den Ausbau der Elbe stark. Darüber hinaus unterstützt die AG das Roma-Zentrum Kamarad in Pirnas Partnerstadt Decin, spendet beispielsweise Spielzeug oder sammelt Geld fürs Kinderferienlager. Vor Jahren schon engagierte sich Fiedler für eine Zugverbindung von Schöna nach Dolni Zleb und setzte sich für den Bau der Eisenbahnverbindung von Dolni Poustevna nach Sebnitz ein. Überdies organisiert Fiedler schon lange die deutsch-tschechische Freundschaftswanderung für den Erhalt der einzigartigen Natur in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz.

