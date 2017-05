Hohe Beteiligung an Markt-Umfrage Die Ergebnisse zur Neuauflage eines Wochenmarkts in Freital sind eindeutig. Aber vorerst bleiben sie geheim.

Freital. An der Umfrage zur Wiederbelebung eines Wochenmarkts in Freital haben sich deutlich mehr als 500 Leute beteiligt. Das teilt die Stadtverwaltung auf SZ-Nachfrage mit. „Wir sind mit der Beteiligung sehr zufrieden. Wir hatten nicht erwartet, dass sich so viele für das Thema interessieren“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Ein Großteil habe die Chance genutzt, über die eigens eingerichtete Online-Plattform an der Abstimmung teilzunehmen. Aber auch per Post seien einige ausgefüllte Fragebögen eingegangen. Konkrete Ergebnisse will die Stadt noch nicht nennen. Insgesamt aber sei das Votum für oder gegen einen Wochenmarkt eindeutig ausgefallen. „Die Bürger haben uns eine klare Ansage gemacht“, sagt Weigel. So gibt es auch klar Wünsche an die Rahmenbedingungen wie Ort, Tag und Uhrzeit. Welche das sind, soll im Laufe des Monats bekannt gegeben werden. Derzeit werden die Ergebnisse der Befragung mit der Deutschen Marktgilde ausgewertet. Dies sei mit Aufwand verbunden. So haben eine ganze Reihe Bürger auch von den offenen Fragen Gebrauch gemacht. „Das ist ein klares Zeichen, dass sich die Bürger mit dem Thema befasst haben“, sagt Matthias Weigel.

Die Stadt hatte im März eine Umfrage gestartet. In anonymer Form können die Bürger angeben, wann und wo sie sich einen Wochenmarkt wünschen, welche Produkte erhältlich sein sollten und wie man bevorzugt zum Markt gelangen möchte. Bis 1. April konnten sich die Freitaler an der Befragung beteiligen. Seit einigen Jahren gibt es in Freital keinen regelmäßigen Markt mehr. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Bürger mit dem Wunsch nach einem Wochenmarkt an die Verwaltung herangetreten.

